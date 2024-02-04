Чи можливо приготувати десерт за 20 хвилин: торт "Кокосова хмара" на швидку руку

4 лютого 2024, 20:41
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Джерело:

інстаграм szefowa_kuchni

Такий десерт ідеально підходить для вихідних, торт просто тане в роті. Його можна зробити всього за кілька хвилин та без зайвих зусиль.

Вихідні мають бути ледачими, безтурботними та солодкими. Є ідеальне кулінарне рішення для завершення тижня. Торт "Кокосова хмара" солодкий, пухкий, кремовий і кокосовий, а готується всього за кілька хвилин.

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Рецепт торта "Кокосова хмара"

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 750 мілілітрів вершків 30-36%;
– 3 столові ложки цукрової пудри;
– 90 грамів кокосової стружки;
– 2 пакетики загущувача для вершків;
– 350 грамів печива з какао;
– 300 грамів варення.

 

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Приготування:

  1. Холодні вершки збивайте міксером кілька хвилин.
  2. Цукрову пудру з'єднайте з загущувачем.
  3. Додайте цю суміш до вершків і перемішайте все до густоти. Нарешті додайте кокосову стружку і перемішайте все знову ложкою.
  4. Печиво подрібніть на крихту.
  5. Викладіть перший шар печива на деко розміром 24 на 34 сантиметри.
  6. Потім викладіть джем і додайте вершкову суміш.
  7. У такому ж порядку викладіть другий шар інгредієнтів (печиво, джем, маса).
  8. Викладіть всі шари втретє. Зверху рясно посипте кокосовою стружкою.
  9. Поставте торт у холодильник на кілька годин.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська