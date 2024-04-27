Стане в пригоді, як тільки стане спекотно: робимо морозиво з двох бананів
27 квітня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Вже незабаром на вулиці стане спекотно, і кожен з нас буде шукати спосіб бодай якось ковтнути свіжості та прохолоди. Морозиво – один з найпопулярніших засобів, і його легко можна зробити самому.
Бананове морозиво – це просто знахідка, коли за вікном яскраво світить сонце. На його приготування потрібно зовсім мало часу, а прикрасити або доповнити смак можна чим завгодно.
Читайте також Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"
Рецепт бананового морозива
Час: 10 хвилин + заморожування
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 великих твердих банани.
Приготування:
- Застеліть посуд папером для випікання.
- Банани почистіть та наріжте шматками по 1 сантиметру.
- Викладіть в один шар та поставте у морозилку на 4 – 6 годин, або ж на ніч.
- Помістіть банани у кухонний комбайн та збийте до стану густого пюре.
- Прикрасьте улюбленими додатками та смакуйте.
Смачного!Його розберуть за секунди: вафельний торт на Великдень.