Швидкопаска: ідеальний рецепт великодньої випічки для тих, хто має замало часу
4 травня 2024, 16:20Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Якщо ви не встигли приготувати чи купити паску, скористайтеся цим швидким рецептом. На нього не треба витрачати багато часу.
Паска буде готова буквально за 50 хвилин. Ще 30 треба на підготовку.
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Швидкопаска – покроковий рецепт
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6
– 200 грамів кисломолочного сиру;
– 100 грамів масла;
– 100 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 150 грамів борошна;
– 8 грамів розпушувача;
– 70 грамів в'яленої журавлини.
Для глазурі:
– 60 грамів ягідного пюре;
– 120 грамів цукру;
– 7 грамів желатину;
– 25 мілілітрів холодної води.
Приготування:
- Розм'якшіть масло, а сир перетріть крізь сито. Збийте масло із цукром до однорідності. Додайте яйця і ще раз збийте. Утретє збийте з перетертим сиром.
- Додайте просіяне борошно та розпушувач. Вимішайте ложкою або лопаткою. Далі додайте вимиту та обсушену журавлину та вимішайте ще раз.
- Викладіть тісто у форму на 3 чверті. Постукайте дном форми по столу, щоб прибрати повітряну подушку, яка може утворитися в тісті. Верх розрівняйте лопаткою.
- Випікайте у розігрітій до 170 градусів духовці 50 – 60 хвилин. Готовність випічки перевіряйте шпажкою.
- Для глазурі залийте желатин холодною водою, розмішайте, лишіть набухати. Збийте розморожені або свіжі ягоди в блендері та процідіть крізь сито.
- Вилийте пюре в сотейник або каструлю з товстими стінами, всипте цукор та перемішайте. Поставте на вогонь і перемішуйте, поки цукор не розчиниться. Доведіть до кипіння.
- У гаряче ягідне пюре додайте желатин та перемішайте. Збивайте доти, доки суміш не збільшиться в об'ємі. За консистенцією вона має бути схожою на маршмелоу.
- Намастіть паску глазур'ю. Прикрасьте сухофруктами, горішками чи посипкою.