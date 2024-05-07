День повинен починатися смачно: апетитні сендвічі з тунцем за лічені хвилини
Джерело:ВВС Food
Сніданок задає настрій для всього дня. Зранку проявляти дива кулінарії не хочеться, але це й зовсім не обов'язково – смачний сніданок можна подати до столу за лічені хвилини.
Сендвічі – чудова опція для смачного та ситного сніданку. Зовсім трішки чарів, і перед вами не звичайний бутерброд, а естетичний кулінарний витвір.
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Рецепт сендвічів з тунцем
Час: 10 хвилин
Порцій: 1
Інгредієнти:
– 80 грамів зцідженого тунця;
– 1 тонко нарізана цибулина;
– 1 чайна ложка червоної цибулі (нарізаної кубиками);
– 50 грамів тертого сиру;
– 1 столова ложка майонезу;
– сік лимона;
– 2 товстих скибочки білого або цільнозернового хліба;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 чайна ложка оливкової олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Тунець змішуємо з ріпчастою цибулею, червоною цибулею та сиром. Добре все перемішуємо за допомогою виделки.
- Додаємо майонез, лимонний сік, багато перцю та невелику щіпку солі та ще раз перемішуємо.
- Розігріваємо олію. Викладаємо начинку на хліб, накриваємо іншою скибкою та смажимо по 4 хвилини з кожного боку. Зверху сендвіч можна чимось прикласти, щоб був більш "роздавленим".
- Подаємо до столу одразу зі сковорідки.
Смачного!Знахідка на кожен день: швидка паста з овочами.