Ви подасте борщ за 15 хвилин: ця закрутка стане знахідкою взимку

12 серпня 2024, 07:45
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська

Джерело:

Смачненьке

Заготувати борщову заправку – завжди гарна ідея. З нею ви зможете подати до столу улюблений борщ за лічені хвилини.

Цей рецепт вкрай простий, але дозволяє підготувати основу до смачнющого борщику. Коли б вам не захотілося скуштувати улюблену страву – ця заправка виручить завжди.

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Рецепт борщової заправки на зиму 

Час: 1,5 години

Порцій: залежить від розміру банок

Інгредієнти

– 3 кілограми буряку;
– 3 кілограми помідорів;
– 1 кілограм моркви;
– 600 грамів квасолі;
– 1 кілограм цибулі;
– 2 столові ложки солі;
– 180 грамів цукру;
– 160 грамів оцту;
– 400 мілілітрів олії.

Приготування

  1. Квасолю відмочуємо та варимо до готовності. 
  2. Помідори нарізаємо та пропускаємо через м'ясорубку. 
  3. Цибулю дрібно нарізаємо та додаємо до помідорів. Варимо 10 хвилин.
  4. Моркву та буряк натираємо. Додаємо їх у каструлю та варимо під кришкою 30 хвилин. 
  5. Додаємо квасолю та оцет, варимо ще 5 хвилин.
  6. Розкладаємо по стерилізованих банках та закручуємо, можна пастеризувати 15 хвилин. 

Смачного!

Воно має неймовірний смак: готуємо малинове варення без загусників. 