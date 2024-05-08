Лише 3 складники: салат з яєць та авокадо за 5 хвилин, який прикрасить навіть святковий стіл
8 травня 2024, 11:10Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Коли наступає тепла пора, завжди хочеться чогось "легкого". Салати з авокадо – ідеальна опція для цього запиту.
Цей салат потребує лише трьох інгредієнтів, але може похизуватися великою кількістю поживних та корисних елементів. На його приготування піде лише кілька хвилин, а результат змусить повертатися до рецепта знову і знову.
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Рецепт салату з авокадо та яєць
Час: 5 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 5 яєць;
– 1 авокадо;
– 1 свіжий огірок;
– трішки лимонного соку;
для соусу:
– 2 столові ложки грецького йогурту;
– 1 столова ложка майонезу;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Змішуємо грецький йогурт з майонезом і пресованим часником.
- Приправляємо сіллю та перцем.
- Зварені на круто яйця чистимо та нарізаємо кубиками.
- Огірок чистимо і нарізаємо кубиками.
- Авокадо розрізаємо навпіл, виймаємо кісточку та добуваємо м'якоть. Нарізаємо авокадо кубиками та легко збризкуємо лимонним соком.
- Складаємо всі інгредієнти в миску, додаємо соус і добре перемішуємо.
- Подаємо до столу з улюбленим хлібом.
Смачного!Для різноманіття на столі: традиційний рецепт грецького салату.