Лише 3 складники: салат з яєць та авокадо за 5 хвилин, який прикрасить навіть святковий стіл

8 травня 2024, 11:10
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Джерело:

Beszamel

Коли наступає тепла пора, завжди хочеться чогось "легкого". Салати з авокадо – ідеальна опція для цього запиту.

Цей салат потребує лише трьох інгредієнтів, але може похизуватися великою кількістю поживних та корисних елементів. На його приготування піде лише кілька хвилин, а результат змусить повертатися до рецепта знову і знову. 

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Рецепт салату з авокадо та яєць

Час: 5 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: 

– 5 яєць;
– 1 авокадо;
– 1 свіжий огірок;
– трішки лимонного соку;

для соусу:
– 2 столові ложки грецького йогурту;
– 1 столова ложка майонезу;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.

Приготування: 

  1. Змішуємо грецький йогурт з майонезом і пресованим часником.
  2. Приправляємо сіллю та перцем.
  3. Зварені на круто яйця чистимо та нарізаємо кубиками.
  4. Огірок чистимо і нарізаємо кубиками.
  5. Авокадо розрізаємо навпіл, виймаємо кісточку та добуваємо м'якоть. Нарізаємо авокадо кубиками та легко збризкуємо лимонним соком.
  6. Складаємо всі інгредієнти в миску, додаємо соус і добре перемішуємо.
  7. Подаємо до столу з улюбленим хлібом. 

Смачного!

Для різноманіття на столі: традиційний рецепт грецького салату. 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська