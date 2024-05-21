Капуста, огірок та особлива заправка: готуємо простий салат, який ідеально доповнить стіл

21 травня 2024, 10:27
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Джерело:

anny.cooking

Поживні салати – це не лише порція клітковини, а й можливість урізноманітнити смакову палітру вашого столу. І для деяких страв цієї категорії зусилля просто зайві.

Якщо у вашому холодильнику є молода капуста, то більшу частину справи ви вже зробили. Ще один інгредієнт, трішки магії із заправкою – і страва вже на вашому столі. 

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Рецепт простого салату з молодої капусти 

Час: 20 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти: 

– половинка молодої капусти;
– 1 огірок;
заправка:
– по 3 – 4 гілочки кропу і петрушки;
– половинка авокадо;
– 30 грамів горіхів;
– 30 мілілітрів оливкової олії;
– 1 зубчик часнику;
– 1 чайна ложка меду;
– сіль до смаку.

Приготування: 

  1. Капусту миємо та дрібно шаткуємо. 
  2. Огірок ополіскуємо та нарізаємо півкільцями.
  3. Капусту та огірок викладаємо у салатник. 
  4. Зелень миємо і викладаємо на паперові рушники. 
  5. Усі інгредієнти для заправки перебиваємо у блендері. 
  6. Заправляємо салат та подаємо страву до столу. 

Смачного! 

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська