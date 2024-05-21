Капуста, огірок та особлива заправка: готуємо простий салат, який ідеально доповнить стіл
21 травня 2024, 10:27Читать новость на русском
Джерело:anny.cooking
Поживні салати – це не лише порція клітковини, а й можливість урізноманітнити смакову палітру вашого столу. І для деяких страв цієї категорії зусилля просто зайві.
Якщо у вашому холодильнику є молода капуста, то більшу частину справи ви вже зробили. Ще один інгредієнт, трішки магії із заправкою – і страва вже на вашому столі.
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Рецепт простого салату з молодої капусти
Час: 20 хвилин
Порцій: 1
Інгредієнти:
– половинка молодої капусти;
– 1 огірок;
заправка:
– по 3 – 4 гілочки кропу і петрушки;
– половинка авокадо;
– 30 грамів горіхів;
– 30 мілілітрів оливкової олії;
– 1 зубчик часнику;
– 1 чайна ложка меду;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Капусту миємо та дрібно шаткуємо.
- Огірок ополіскуємо та нарізаємо півкільцями.
- Капусту та огірок викладаємо у салатник.
- Зелень миємо і викладаємо на паперові рушники.
- Усі інгредієнти для заправки перебиваємо у блендері.
- Заправляємо салат та подаємо страву до столу.
Смачного!Так дешево, що аж смішно: з якого несподіваного інгредієнта ви можете зробити деруни.