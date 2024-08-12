На нього треба лише кілька хвилин: швидкий салат-закуска з огірків

Салати – чудове доповнення до основних страв. Якщо маєте огірки, цей рецепт виглядає ідеальною опцією, яка не потребує часу та зусиль.

Усе, що вам потрібно – це лише змішати прості інгредієнти. Цей салат влучно доповнить будь-яку страву, але особливо яскраво він смакуватиме із м'ясом.

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Рецепт швидкого салату з огірків

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

– 3 огірки;– 1/2 червоної цибулі;– 2 столові ложки сметани;– 0,5 столової ложки винного оцту;– 1/2 чайної ложки цукру;– 1/2 чайної ложки солі;– пучок кропу.

Приготування:

Огірки чистимо та нарізаємо тоненькими кільцями. Викладаємо в сито, солимо. Залишаємо на кілька хвилин. Цибулю нарізаємо півкільцями. Заливаємо водою та даємо кілька хвилин постояти. Сметану змішуємо з цукром та винним оцтом. Кріп дрібно нарізаємо та додаємо до заправки. Огірок та цибулю просушуємо. З'єднуємо їх у глибокій мисці, додаємо заправку та добре перемішуємо.

Смачного!