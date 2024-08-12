На нього треба лише кілька хвилин: швидкий салат-закуска з огірків
12 серпня 2024, 10:16Читать новость на русском
Джерело:Смачненьке
Салати – чудове доповнення до основних страв. Якщо маєте огірки, цей рецепт виглядає ідеальною опцією, яка не потребує часу та зусиль.
Усе, що вам потрібно – це лише змішати прості інгредієнти. Цей салат влучно доповнить будь-яку страву, але особливо яскраво він смакуватиме із м'ясом.
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Рецепт швидкого салату з огірків
Час: 10 хвилин
Порцій: 2Інгредієнти:
– 3 огірки;
– 1/2 червоної цибулі;
– 2 столові ложки сметани;
– 0,5 столової ложки винного оцту;
– 1/2 чайної ложки цукру;
– 1/2 чайної ложки солі;
– пучок кропу.
Приготування:
- Огірки чистимо та нарізаємо тоненькими кільцями. Викладаємо в сито, солимо. Залишаємо на кілька хвилин.
- Цибулю нарізаємо півкільцями. Заливаємо водою та даємо кілька хвилин постояти.
- Сметану змішуємо з цукром та винним оцтом. Кріп дрібно нарізаємо та додаємо до заправки.
- Огірок та цибулю просушуємо. З'єднуємо їх у глибокій мисці, додаємо заправку та добре перемішуємо.
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