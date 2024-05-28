Швидко, легко та прості інгредієнти: салат з ковбасою, який ніколи не набридає
28 травня 2024, 00:55Читать новость на русском
Джерело:gospodynka
Коли потрібно приготувати щось швидке, сендвічі або салати одразу спадають на думку. А спробуйте поєднати ці дві концепції – і у вас вийде неймовірний результат.
Ймовірно, що всі інгредієнти для цієї страви вже є у вашому холодильнику. Кілька хвилин, пара кулінарних штрихів – і звичні продукти засмакують новими враженнями.
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Рецепт швидкого салату з ковбасою
Час: 10 хвилин
Порцій: 2Інгредієнти:
– 300 грамів копченої ковбаси;
– 4 яйця;
– 0,5 болгарського перцю;
– 1 цибуля;
– 2 мариновані огірки;
– 200 грамів консервованої кукурудзи;
– 4 столові ложки йогурту або майонезу;
– 50 грамів тертого сиру.
Приготування:
- Кукурудзу віджимаємо.
- Ковбасу та яйця нарізаємо соломкою, огірки – кільцями, перець – дрібними кубиками, а цибулю – "пір'ям".
- Усі інгредієнти змішуємо.
- Заправляємо йогуртом або майонезом, молимо і перчимо.
- Зверху посипаємо тертим сиром.
Смачного!Це легко і дуже смачно: готуємо пиріг з яйцем та зеленню.