Просто, швидко та неймовірно смачно: рецепт салату зі шпинатом та яйцем
19 квітня 2024, 06:06Читать новость на русском
Джерело:fajnegotowanie
Салат – це можливість зекономити час та отримати смачний перекус або додаток до основної страви.
Цей салат – прекрасна можливість перехопити щось смачненьке на ланч або повечеряти, якщо не хочеться навантажувати організм на ніч. Легко, смачно та поживно – ось чому цей рецепт увійде у ваше повсякдення.
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Рецепт салату з яйцем та шпинатом
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 жмені шпинату;
– 4 яйця;
– 2 помідори;
– 1 огірок;
– 2 столові ложки подрібненої зеленої цибулі.
Приготування:
- Яйця варимо на круто у підсоленій воді.
- Шпинат ретельно миємо та обсушуємо паперовим рушником.
- Викладаємо шпинат на тарілку та додаємо нарізані четвертинками яйця.
- Додаємо овочі та посипаємо цибулею.
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