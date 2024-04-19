Просто, швидко та неймовірно смачно: рецепт салату зі шпинатом та яйцем

19 квітня 2024, 06:06
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Джерело:

fajnegotowanie

Салат – це можливість зекономити час та отримати смачний перекус або додаток до основної страви.

Цей салат – прекрасна можливість перехопити щось смачненьке на ланч або повечеряти, якщо не хочеться навантажувати організм на ніч. Легко, смачно та поживно – ось чому цей рецепт увійде у ваше повсякдення. 

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Рецепт салату з яйцем та шпинатом

Час: 15 хвилин 

Порцій: 2

Інгредієнти: 

– 2 жмені шпинату;
– 4 яйця;
– 2 помідори;
– 1 огірок;
– 2 столові ложки подрібненої зеленої цибулі. 

Приготування: 

  1. Яйця варимо на круто у підсоленій воді.
  2. Шпинат ретельно миємо та обсушуємо паперовим рушником.
  3. Викладаємо шпинат на тарілку та додаємо нарізані четвертинками яйця. 
  4. Додаємо овочі та посипаємо цибулею. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська