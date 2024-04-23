Його можна подати по-новому: як цікаво приготувати салат з пекінської капусти

Пекінська капуста – один із найпопулярніших інгредієнтів для салатів. Зазвичай цією стравою не здивуєш, але спробувати можна.

Салат з пекінської капусти вміють готувати усі. Цей овоч чудово поєднується з будь-якими іншими, що робить його ідеальним вибором на щодень.

Читайте також Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів

Не обов'язково готувати "легкий" варіант – м'ясо та картопля перетворять цей салат на повноцінну вечерю.

Рецепт салату з пекінської капусти

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів шинки;

– 200 грамів салямі;

– 1 пекінська капуста;

– 2 помідори;

– 1 банка кукурудзи;

– 1 пачка картопляної соломки;

– сіль та майонез – до смаку.

Приготування:

Капусту січемо, ковбасу нарізаємо соломкою, а помідори – на власний розсуд. Усі інгредієнти перекладаємо в окрему глибоку миску та додаємо решту. Заправляємо майонезом та подаємо до столу.

Смачного!