Його можна подати по-новому: як цікаво приготувати салат з пекінської капусти

23 квітня 2024, 22:41
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Джерело:

radiotrek

Пекінська капуста – один із найпопулярніших інгредієнтів для салатів. Зазвичай цією стравою не здивуєш, але спробувати можна.

Салат з пекінської капусти вміють готувати усі. Цей овоч чудово поєднується з будь-якими іншими, що робить його ідеальним вибором на щодень.

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Не обов'язково готувати "легкий" варіант – м'ясо та картопля перетворять цей салат на повноцінну вечерю.

Рецепт салату з пекінської капусти 

Час: 10 хвилин 

Порцій: 2

Інгредієнти: 

– 200 грамів шинки;
– 200 грамів салямі;
– 1 пекінська капуста;
– 2 помідори;
– 1 банка кукурудзи;
– 1 пачка картопляної соломки;
– сіль та майонез – до смаку.

Приготування: 

  1. Капусту січемо, ковбасу нарізаємо соломкою, а помідори – на власний розсуд. 
  2. Усі інгредієнти перекладаємо в окрему глибоку миску та додаємо решту.
  3. Заправляємо майонезом та подаємо до столу. 

Смачного!

Це дуже смачно: крабовий салат з оригінальною заправкою. 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська