Його можна подати по-новому: як цікаво приготувати салат з пекінської капусти
23 квітня 2024, 22:41Читать новость на русском
Джерело:radiotrek
Пекінська капуста – один із найпопулярніших інгредієнтів для салатів. Зазвичай цією стравою не здивуєш, але спробувати можна.
Салат з пекінської капусти вміють готувати усі. Цей овоч чудово поєднується з будь-якими іншими, що робить його ідеальним вибором на щодень.
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Не обов'язково готувати "легкий" варіант – м'ясо та картопля перетворять цей салат на повноцінну вечерю.
Рецепт салату з пекінської капусти
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів шинки;
– 200 грамів салямі;
– 1 пекінська капуста;
– 2 помідори;
– 1 банка кукурудзи;
– 1 пачка картопляної соломки;
– сіль та майонез – до смаку.
Приготування:
- Капусту січемо, ковбасу нарізаємо соломкою, а помідори – на власний розсуд.
- Усі інгредієнти перекладаємо в окрему глибоку миску та додаємо решту.
- Заправляємо майонезом та подаємо до столу.
Смачного!Це дуже смачно: крабовий салат з оригінальною заправкою.