Божественний смак за якихось 30 хвилин: як швидко зробити знаменитий торт

28 липня 2024, 10:17
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Джерело:

На пенсії

Навіть якщо до візиту гостей залишилося зовсім небагато часу, ви ще можете почастувати їх солоденьким десертом. Головне – мати під рукою правильний рецепт.

Готувати цей торт – саме задоволення. Він не потребує багато часу та зусиль, а результат виходить просто неймовірним. 

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Рецепт швидкого торта 

Час: 30 хвилин + просочування (якщо є час)

Порцій: 8 

Інгредієнти

– 2 яйця;
– 180 грамів борошна;
– 380 грамів згущеного молока;
– 50 грамів вершкового масла;
– 12 грамів розпушувача;
– дрібка солі;
для крему: 
– 500 грамів вершків (33%);
– 80 грамів згущеного молока;
– пакетик ванільного цукру.

Приготування

  1. Додаємо до яєць сіль та збиваємо. Додаємо згущене молоко та знову збиваємо. Те ж повторюємо з топленим вершковим маслом. 
  2. Додаємо у суміш просіяне борошно та розпушувач. Тісто повинне мати консистенцію густої сметани. 
  3. Деко застеляємо пергаментним папером, трішки змащуємо маслом та розподіляємо тісто тонким шаром. З цього об'єму вийде 2 коржі.
  4. Випікаємо 7 – 9 хвилин при 180 градусах.
  5. Готуємо крем: вершки з'єднуємо зі згущеним молоком, додаємо ванільний цукор та збиваємо на середній швидкості міксера до загусання. 
  6. Коржі розрізаємо на 4 частини, змащуємо кремом, формуємо торт. Не забуваємо змащувати і боки.
  7. Прикрасити торт можна шоколадом або ягодами. 
  8. Якщо є можливість – залишаємо у холодильнику на кілька годин для просочування. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська