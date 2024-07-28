Божественний смак за якихось 30 хвилин: як швидко зробити знаменитий торт

Навіть якщо до візиту гостей залишилося зовсім небагато часу, ви ще можете почастувати їх солоденьким десертом. Головне – мати під рукою правильний рецепт.

Готувати цей торт – саме задоволення. Він не потребує багато часу та зусиль, а результат виходить просто неймовірним.

Цікаво Точно, як в ресторані: як зробити сирники ідеальної форми

Рецепт швидкого торта

Час: 30 хвилин + просочування (якщо є час)

Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 180 грамів борошна;

– 380 грамів згущеного молока;

– 50 грамів вершкового масла;

– 12 грамів розпушувача;

– дрібка солі;

для крему:

– 500 грамів вершків (33%);

– 80 грамів згущеного молока;

– пакетик ванільного цукру.

Приготування:

Додаємо до яєць сіль та збиваємо. Додаємо згущене молоко та знову збиваємо. Те ж повторюємо з топленим вершковим маслом. Додаємо у суміш просіяне борошно та розпушувач. Тісто повинне мати консистенцію густої сметани. Деко застеляємо пергаментним папером, трішки змащуємо маслом та розподіляємо тісто тонким шаром. З цього об'єму вийде 2 коржі. Випікаємо 7 – 9 хвилин при 180 градусах. Готуємо крем: вершки з'єднуємо зі згущеним молоком, додаємо ванільний цукор та збиваємо на середній швидкості міксера до загусання. Коржі розрізаємо на 4 частини, змащуємо кремом, формуємо торт. Не забуваємо змащувати і боки. Прикрасити торт можна шоколадом або ягодами. Якщо є можливість – залишаємо у холодильнику на кілька годин для просочування.

Смачного!