Правильно приготувати м'ясо насправді легше, аніж здається. Лише кілька простих секретів – і ви отримаєте ідеальний результат.

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Правила для ідеального смаженого м'яса

Цими правилами часто послуговуються турецькі господині, для яких м'ясо – це завжди основна страва. Повірте: хто-хто, а вони точно знають, як зробити все найкращим чином.

Перше, про зо потрібно пам'ятати – вимочувати м'ясо зовсім непотрібно, зробити його ніжним допоможуть інші процеси. Потрібно лише нарізати його невеликими шматками та приготувати цибулю, нарізану півкільцями.

Потім потрібно розігріти сковорідку та викласти на неї вершкове масло. Коли воно розтане – викладаємо цибулю та м'ясо. Добре перемішуємо інгредієнти та зменшуємо вогонь. 500 грамів м'яса потрібно томити приблизно годину – завдяки повільному приготуванню воно збереже усю свою соковитість.

Коли до кінця приготування залишиться 10 хвилин, варто скористатися трьома інгредієнтами: сіллю, перцем та чебрецем. Потім ще раз гарно перемішуємо, доводимо до готовності та подаємо до столу. У цьому способі немає нічого надзвичайного, тож відтворити його зможуть усі.

До м'яса пасуватимуть печериці, але спершу дізнайтеся, чи потрібно їх чистити перед приготуванням.