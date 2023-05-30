Використовуємо броколі та цвітну капусту: рецепт літньої страви від Євгена Клопотенка

30 травня 2023, 20:15
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Джерело:

сайт Євгена Клопотенка

Наближається пора, коли броколі та цвітну капусту можна зірвати на грядці чи придбати на фермерському ринку. Приготуйте смачну та поживну запіканку від Євгена Клопотенка.

Ніжний сир і вершки прекрасно поєднуються з броколі та цвітною капустою, а чорний перець додає їм необхідної пікантності. Після одного шматка цієї страви ви будете готувати запіканку дуже часто.

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Рецепт запіканки з цвітною капустою та броколі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Наближається сезон / Фото Сайт Євгена Клопотенка

Приготування:

  • З броколі та цвітної капусти відріжте нижні частини, а самі капустини розберіть на суцвіття.
  • Бланшуйте овочі в киплячій воді 1 – 1,5 хвилини.
  • Згодом викиньте на друшляк чи сито та негайно промийте крижаною водою.
  • Сир натріть на терці, відокремте половину та посипте суцвіття.
  • У мисці з'єднайте вершки, яйця, додайте трохи солі та меленого перцю. Все акуратно перемішайте вінчиком.
  • Форму для запікання змастіть маслом і рівномірно розподіліть нею суцвіття капустин, посипте свіжомеленим чорним перцем.
  • Залийте суцвіття сирною сумішшю і зверху засипте ще тертим сиром. Додайте до запіканки арахіс і запікайте в духовці з температурою 180 градусів протягом 20 – 25 хвилин.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська