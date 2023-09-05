В осені помаранчевий смак: що приготувати з гарбуза – нетипова добірка страв

З початком осені кухня отримує особливий подарунок природи – гарбуз. Цей продукт є витонченим інгредієнтом для безлічі смачних страв та підкреслює найкращі смаки цього чарівного сезону.

Осінь дарує можливість вирушити у захоплюючу кулінарну подорож та познайомимось із чудовим світом гарбуза та його варіантами в приготуванні. Познайомтеся із трьома креативними рецептами, що дозволять вам витягнути максимум смаку із цього осіннього скарбу.

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Салат з гарбуза

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Особливий салат / Фото fajnegotowanie

– 400 грамів гарбуза;– 75 мілілітрів оливкової олії;– 2 столові ложки меду;– 15 грамів чебрецю;– 5 свіжих інжирів;– 2 столові ложки лимонного соку;– 30 мілілітрів яблучного оцету;– 250 грамів руколи;– 100 грамів фети;– 85 грамів гранати;– спеції: сіль, перець, прованські трави.

Приготування:

Гарбуз помийте і наріжте скибочками.

На деку змішайте гарбуз, 2 столові ложки оливкової олії, мед, чебрець і щедру щіпку солі.

Перекладіть в духовку і запікайте 20 хвилин.

Вийміть з духовки, додайте інжир і перемішайте. Поставте в духовку і запікайте ще 10-15 хвилин, поки інжир не закарамелізується.

У мисці змішайте решту оливкової олії, лимонний сік, яблучний оцет, прованські трави, щіпку солі та перцю.

Киньте руколу у велику миску та посипте запеченим гарбузом та інжиром. Зверху покришіть фету і посипте зернами граната.

Подавайте із заправкою.

Рецепт курки з гарбузом

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Просто насолода / Фото fajne gotowanie

– 400 грамів курячих грудок без шкіри;– 450 грамів гарбуза;– 10 великих шампіньйонів;– 1 цибуля;– 30 грамів борошна;– 4 столові ложки оливкової олії;– пів склянки вершки 30%;– 500 грамів курячого бульйону;– спеції: сіль, перець, свіжа петрушка до смаку.

Приготування:

Курячу грудку очистіть, помийте і наріжте тонкими скибочками. Приправте м’ясо до смаку сіллю і перцем.

Потім обваляйте м'ясо в пшеничному борошні.

Наріжте кубиками гарбуз. Печериці наріжте пластинками. Цибулю очистіть і наріжте дрібними кубиками.

Розігрійте одну столову ложку олії в каструлі і обсмажте курку з кожного боку приблизно по 2 хвилини до злегка золотистого кольору. Після закінчення цього часу вийміть курку на тарілку.

Потім налийте в каструлю ще одну столову ложку олії, додайте гриби та цибулю та обсмажуйте на сильному вогні приблизно 2 хвилини. Потім прибрати продукти в окрему тарілку.

Додайте в сковороду ще одну столову ложку олії, всипте туди шматки гарбуза і додайте щіпку солі. Смажте гарбуз приблизно 3 хвилини.

Після закінчення цього часу додайте в каструлю обсмажене куряче філе.

Гарячий бульйон влийте в каструлю з гарбузом і доведіть до кипіння. Варіть гарбуз на середньому вогні приблизно 3 хвилини.

Додайте в каструлю з гарбузом вершки і перемішайте.

Потім додайте гриби з цибулею і готуйте без кришки близько хвилини.

Готову курку з гарбузом і грибами подавайте з улюбленими гарнірами (наприклад, картоплею або рисом).

Рецепт пирога з гарбузом та яблука

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 4

Особливий десерт / Фото fajne gotowanie

– 300 грамів борошна;– 150 грамів цукру;– 180 мілілітрів натурального йогурту;– 4 яйця;– 150 грамів вершкового масла;– 300 грамів яблук;– 400 грамів гарбуза;– 2 чайні ложки розпушувача;– спеції: кориця, ванільний цукор до смаку.

Приготування:

Вершкове масло розтопіть в каструлі і залиште остигати.

У мисці збийте міксером яйця з додаванням цукру.

Потім до яєчної суміші додайте частину борошна, розтоплене масло, йогурт, 2 чайні ложки розпушувача та 2 чайні ложки ванільного цукру. Інгредієнти ретельно перемішати міксером.

Потім в масу порціями всипте борошно, що залишилося, продовжуйте перемішувати масу.

Гарбуз розріжте навпіл, очистіть від насіння і волокнистих частин, ретельно вимийте і очистіть від шкірки.

Очищений гарбуз натріть на крупній тертці.

Додати в тісто гарбуз і ретельно перемішайте ложкою.

Деко застеліть папером для випічки і викладіть в нього гарбузовий пиріг.

Яблука помийте, очистіть від шкірки, видаліть серцевину і наріжте скибочками товщиною близько 5 міліметрів.

Поверх тіста розкладіть скибочки яблук і трохи посипте корицею.

Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 50 хвилин (до сухої зубочистки).

Спечений пиріг слід вийняти з духовки і залишити, щоб охолонув.

Для смачного осіннього обіду приготуйте запашнийз карасями.