Рецепт чарівного гарбузового соку просто з Гоґвортсу: відчуйте себе Гаррі Поттером

Гарбузовий сік став відомим завдяки казковому світу Гаррі Поттера. Цей напій займає особливе місце як улюблена страва для відзначення Хеллоуїну чи інших свят.

Гаррі та його друзі регулярно насолоджуються гарбузовим соком, який надає цьому магічному світу ще більше атмосфери та чарівності. Дізнайтеся, як внести у своє життя нотку магії та приготувати цей запашний сік.

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Рецепт гарбузового соку

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Особливий напій / Фото unsplash

– пів кілограма гарбуза;– 2 склянки води;– 2 склянки яблучного соку;– пів склянки абрикосового пюре або соку;– 1 чайна ложка ванільного цукру;– мед до смаку.

Приготування:

Гарбуз наріжте невеликими шматочками, очистіть від насіння і волокон і викладіть на деко, застелене папером.

Поставте в духовку і випікайте при 190 градусах до м’якості.

Вийміть, остудіть і очистіть від шкірки, збийте в пюре.

Додайте решту інгредієнтів і спеції та перемішайте до однорідності.

Примітка Якщо готуєте для дорослих, то в сік можна додати щіпку чилі.

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