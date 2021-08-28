Смакота з кролика: готуємо в духовці, мультиварці, рукаві та на сковороді
Джерело:24 канал
Із кролячого м'яса можна приготувати безліч страв – як у духовці, так і в мультиварці та на сковороді. Воно чудово поєднується з різноманітними продуктами. Тому ми пропонуємо кілька рецептів одразу – на будь-який смак.
Кролятина має специфічний запах, тому її слід попередньо вимочити. Для кролика вагою до 1,5 кілограма вистачить пів години. Більшу тушку доведеться вимочувати довше – мінімум 12 годин.
Варто знати Українська кухня підкорює світ: ТОП страв, які стали нашими гастрономічними візитівками
Для вимочування кролика використовують:
- воду (при цьому кілька разів її змінюючи);
- яблучний оцет (2 столові ложки на 1 літр води, час – до 1 години);
- молоко (вистачить 30 хвилин);
- виноградний сік (час замочування – до 2 днів, тримати кролика потрібно в холодильнику).
Кролик, запечений з яблуками
Інгредієнти:
– 2 кілограми кролятини (або ціла тушка);
– 2 середніх яблука (краще з кислинкою).
Для маринаду:
– 1 столова ложки меду;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– ¼ лимона;
– спеції – на ваш смак.
Приготування:
- Заздалегідь вимоченого кролика розрізаємо на шматочки та витираємо насухо.
- У миску з м'ясом додаємо мед і вичавлюємо лимон.
- Зверху посипаємо спеціями (можна вже готовою сумішшю "Для кролика"), додаємо соєвий соус.
- Нарізаємо яблука скибками.
- Перемішуємо яблука з м'ясом та ставимо в холодне місце на 60 хвилин, щоб воно добре промаринувалося.
- Запікаємо м'ясо у заздалегідь розігрітій духовці (при 180 градусів за Цельсієм) 35 – 45 хвилин.
Кролик у мультиварці: швидко й смачно
Якщо ви не любите стояти біля плити, приготуйте кролятину в мультиварці. Ми обрали з безлічі рецептів один, який максимально дозволяє зберегти смакові якості кролика. Він не доставить вам багато клопоту.
Кролик в мультиварці / Фото PolarisІнгредієнти:
– 0,5 кілограма м'яса кролика;
– 1 пучок кропу;
– 1 цибулина середнього розміру;
– 2 лаврових листочки;
– перець і сіль;
– 50 міліграмів води.
Приготування:
- Розрізаємо на порційні шматочки кролика, перчимо та солимо його.
- Закладаємо в мультиварку.
- Додаємо до м'яса воду, кріп, лавровий лист і нарізану на кубики цибулю.
- Мультиварку закриваємо кришкою та ставимо режим "м'ясо" або "тушкування" на півтори години.
Читайте також Від окрошки до борщу: чотири рецепти перших страв на будь-який смак
Кролик, смажений на сковороді
Кролик, приготований на сковороді / Фото 1000.menuІнгредієнти:
– 1,5 кілограма кролика;
– 3 столові ложки соняшникової чи оливкової олії для смаження;
– 25 грамів вершкового масла;
– сіль і перець.
Приготування:
- Тушку вимоченого кролика обсушуємо за допомогою паперових рушників.
- Нарізаємо на шматки.
- Прогріваємо сковороду, додаємо олію та вершкове масло.
- Викладаємо кролятину. Смажити потрібно на невеликому вогні, при цьому кожні 10 хвилин слід його перевертати. Солити м'ясо треба, коли з нього інтенсивно виділяється сік.
- Через 40 – 45 хвилин кролятина готова.
Подавати можна як самостійну страву, так і з овочами, картоплею, салатами та іншими гарнірами.
Кролик у сметані
Кролик у сметані / Фото eat-meІнгредієнти:
– 1 кілограм м'яса кролика;
Для маринаду:
– 400 грамів сметани;
– 1 стакан білого сухого вина;
– 2 головки ріпчастої цибулі;
– 3 зубчики часнику;
– 1 лимон;
– 1 гілочка розмарину;
– 3 лаврові листочки;
– спеції: орегано, сіль, чебрець, чорний перець.
Приготування:
- Спершу готуємо маринад. Для цього в холодну воду вичавлюємо сік лимона, додаємо лаврові листочки, сіль, гілку розмарину.
- Тушку розрізаємо на шматочки та заливаємо маринадом (він повинен повністю покривати м'ясо). Залишаємо на 1 – 2 години.
- Після маринування кожен шматок просушуємо паперовим рушником.
- На сковороду вливаємо олію. Коли вона прогріється, смажимо дрібно порізаний часник (не більше 1 хвилини), після чого його видаляємо з пательні.
- Викладаємо кролятину та обсмажуємо її до золотистої скоринки на великому вогні (приблизно по 3 хвилини з кожного боку). Потім перекладаємо м'ясо в каструлю.
- На олії, що залишилася, обсмажуємо цибулю, нарізану півкільцями або подрібнену (як вам більше до вподоби). Коли цибуля стала золотавою, заливаємо її вином, яке випаровуємо протягом 4 – 5 хвилин.
- Після цього вміст сковороди переливаємо в каструлю з м'ясом, накриваємо кришкою та тушкуємо протягом пів години на маленькому вогні.
- У сметану додаємо 2 столові ложки рідини з каструлі, перемішуємо.
- Заливаємо соусом м'ясо в каструлі та продовжуємо тушкувати ще протягом 30 хвилин. За кілька хвилин до готовності додаємо решту спецій.
Кролик у рукаві
Кролик у рукаві / Фото gourmetsdreamІнгредієнти:
– 700 грамів кролятини;
– 1 мандарин;
– 0,5 яблука твердих сортів;
– 2 столові ложки майонезу;
– спеції та сіль (до смаку).
Приготування:
- Розрізати кролика на 2 половинки вздовж хребта.
- Натираємо м'ясо спеціями, перцем, сіллю та майонезом.
- Зверху кладемо скибками мандарин і нарізане яблуко.
- Акуратно все переносимо в рукав, зав'язуємо обидва кінці. Ставимо в заздалегідь розігріту духову шафу до 200 градусів на 45 хвилин.