Позаздрять найкращі ресторани: курочка у фруктовому соусі від Джеймі Олівера

Рецепти Джеймі Олівера дозволили мільйонам господинь по всьому світу відчути нові нотки кулінарної гармонії. Навіть звичні страви можна обіграти відтінками вишуканості.

Якщо ви маєте абрикоси, то не обов'язково шукати самі лише десерти. Можна запозичити досвід зіркового Джеймі Олівера та подати звичну страву у нових відтінках.

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Рецепт курочки в абрикосовому соусі

Час: 1 година 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 6 курячих ніжок;

– 400 грамів абрикосів;

– 1 яблуко;

– 1 лимон;

– 4 зубчики часнику;

– 1 цибулина;

– 30 грамів імбиру;

– 100 грамів цукру;

– 1 столова ложка оцту;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Абрикоси розрізаємо навпіл та виймаємо кісточки. Кожну половинку дрібно нарізаємо. Яблуко чистимо, видаляємо насіння та дрібно нарізаємо. Лимон чистимо й нарізаємо скибочками, а часник та імбир натираємо. У каструлі змішуємо оцет та цукор. Додаємо яблуко, абрикоси і лимон, засипаємо спеції. Доводимо до кипіння. Коли суміш закипить, зменшуємо вогонь та варимо до загустіння. Додаємо часник з імбиром та варимо ще 10 хвилин. Курочку злегка обсмажуємо з двох сторін. Розігріваємо духовку до 180 градусів, деко застеляємо пергаментом. Викладаємо частину соусу, в нього кладемо курку та виливаємо решту. Перемішуємо, м'ясо повинно повністю покритися соусом. Випікаємо 40 – 45 хвилин до готовності.

Смачного!