Відпочити від свят: готуємо вершково-часникову курочку
Джерело:ВВС Food
Святковий стіл – це не тільки радість від зустрічі з найближчими, а й неабияке навантаження на організм. У дні після свят хочеться чогось легкого, і тут завжди стане у пригоді легкий рецепт курочки.
Ця курочка цінна ще й тим, що не потребує додатково гарніру. Ідеальна подача – це трішки сезонних овочів та хрусткий хліб.
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Рецепт вершково-часникової курочки
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 4 курячих філе;
– 4 подрібнені зубчики часнику;
– 1,5 столові ложки борошна;
– 400 мілілітрів гарячого овочевого бульйону;
– 300 мілілітрів подійних вершків;
– 1 столова ложка яблучного оцту;
– 15 грамів дрібно нарізаної петрушки;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 200 градусів.
- У великій сковороді топимо ложку вершкового масла та обсмажуємо на середньому вогні поперчену та посолену курку по 3 – 4 хвилин з кожної сторони. Перекладаємо м'ясо на тарілку.
- Зменшуємо вогонь до мінімального та топимо залишки вершкового масла. Хвилину обсмажуємо часник. Додаємо борошно та активно помішуємо. Наливаємо бульйон, вершки та оцет у сковороду та перемішуємо.
- Доводимо соус до кипіння та варимо 2 хвилини. Знімаємо з вогню, додаємо половину петрушки.
- Кладемо курку у соус та випікаємо 25 хвилин.
- Після приготування треба дати страві відпочити 5 хвилин.
- Посипаємо петрушкою та подаємо з овочами або іншими додатками.
Смачного!Це треба знати: що робити із залишками паски після свят.