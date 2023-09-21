Закохаєтеся, навіть якщо не любили до цього: рецепт печінки зі сливами, який підкорив Тік ток
21 вересня 2023, 10:10Читать новость на русском
Джерело:Ілля Харламов
Подейкують, що люди поділяються на два види: ті, що обожнюють страви з печінки, та ні, які її ненавидять. Ми підготували рецепт з курячої печінки, який закохає в себе, навіть якщо ви не любили її до цього.
Печінка відмінно поєднується з фруктами, особливо з грушами, яблуками та сливами. Доки на прилавках магазинів ще можна придбати сливи, пропонуємо спробувати цю ситну та ароматну страву.
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На гарнір до печінки зі сливами можна подати картопляне пюре, або свіжий овочевий салат.
Рецепт печінки зі сливами
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
– 600 грамів курячої печінки;
– 300 грамів слив;
– 300 грамів ріпчастої цибулі;
– часник;
– гілочки чебрецю;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– бренді (для фламбування).
Приготування:
- Промиваємо та очищаємо курячу печінку від плівок. Просушуємо шматочки на паперовому рушнику, якщо потрібно розрізаємо.
- Розігріваємо сковорідку з вершковим маслом, додаємо гілочки чебрецю та зубчики часнику. Солимо та висипаємо нарізану півкільцями цибулю. Трішки обсмажуємо та вливаємо бренді – фламбуємо (підпалюємо та перемішуємо).
- Викладаємо зверху печінку, присмачуємо спеціями. Додаємо очищені від кісточок половинки слив.
- Розігріваємо духовку до 190 градусів та запікаємо страву ще 25 хвилин.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати фірмову ізраїльську яєчню з помідорами та ароматними спеціями.