Закохаєтеся, навіть якщо не любили до цього: рецепт печінки зі сливами, який підкорив Тік ток

21 вересня 2023, 10:10
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Джерело:

Ілля Харламов

Подейкують, що люди поділяються на два види: ті, що обожнюють страви з печінки, та ні, які її ненавидять. Ми підготували рецепт з курячої печінки, який закохає в себе, навіть якщо ви не любили її до цього.

Печінка відмінно поєднується з фруктами, особливо з грушами, яблуками та сливами. Доки на прилавках магазинів ще можна придбати сливи, пропонуємо спробувати цю ситну та ароматну страву.

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На гарнір до печінки зі сливами можна подати картопляне пюре, або свіжий овочевий салат.

Рецепт печінки зі сливами

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 600 грамів курячої печінки;
 – 300 грамів слив;
 – 300 грамів ріпчастої цибулі;
 – часник;
 – гілочки чебрецю;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – бренді (для фламбування).

Приготування:

  • Промиваємо та очищаємо курячу печінку від плівок. Просушуємо шматочки на паперовому рушнику, якщо потрібно розрізаємо.
  • Розігріваємо сковорідку з вершковим маслом, додаємо гілочки чебрецю та зубчики часнику. Солимо та висипаємо нарізану півкільцями цибулю. Трішки обсмажуємо та вливаємо бренді – фламбуємо (підпалюємо та перемішуємо).
  • Викладаємо зверху печінку, присмачуємо спеціями. Додаємо очищені від кісточок половинки слив.
  • Розігріваємо духовку до 190 градусів та запікаємо страву ще 25 хвилин.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак