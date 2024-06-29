Ця квасоля підкорює навіть дітей: особливий рецепт з секретним інгредієнтом

29 червня 2024, 12:31
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Джерело:

cesmak

Квасоля з грибами та овочами може стати справжнім кулінарним шедевром. Звісно, якщо скористатися правильним рецептом.

Секрет цієї страви полягає у тому, що квасолю варто попередньо замочити у пиві. Не варто турбуватися: під час приготування увесь алкоголь випарується, тож її сміливо можна давати дітям. 

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Рецепт "П'яної" квасолі 

Час: 1 година 10 хвилин 

Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 500 грамів квасолі;
– 700 грамів печериць;
– 1 цибулина;
– 1 болгарський перець;
– 2 зубчики часнику;
– 1 перець халапеньо;
– 1 столова ложка коріандру;
– 1 столова ложка куміну;
– 1 столова ложка паприки;
– 1 чайна ложка червоного меленого перцю;
– 70 грамів кінзи;
– 0,5 літра світлого пива;
– 2 столові ложки соняшникової олії.

Приготування: 

  1. Квасолю замочуємо на ніч у пиві. 
  2. Гриби нарізаємо кубиками по 1 сантиметру та обсмажуємо до золотистого кольору. 
  3. Обсмажуємо подрібнений часник, цибулю та перець до м'якості. Додаємо кумін і готуємо ще 2 хвилини. 
  4. До овочів додаємо квасолю з пивом, коріандр, нарізаний перець халапеньйо, кінзу та решту спецій, доводимо до кипіння. 
  5. Тушкуємо на повільному вогні 1 годину. Наприкінці солимо страву. Перед подачею даємо їй 5 хвилин "відпочити".

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська