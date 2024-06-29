Ця квасоля підкорює навіть дітей: особливий рецепт з секретним інгредієнтом

Квасоля з грибами та овочами може стати справжнім кулінарним шедевром. Звісно, якщо скористатися правильним рецептом.

Секрет цієї страви полягає у тому, що квасолю варто попередньо замочити у пиві. Не варто турбуватися: під час приготування увесь алкоголь випарується, тож її сміливо можна давати дітям.

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Рецепт "П'яної" квасолі

Час: 1 година 10 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів квасолі;

– 700 грамів печериць;

– 1 цибулина;

– 1 болгарський перець;

– 2 зубчики часнику;

– 1 перець халапеньо;

– 1 столова ложка коріандру;

– 1 столова ложка куміну;

– 1 столова ложка паприки;

– 1 чайна ложка червоного меленого перцю;

– 70 грамів кінзи;

– 0,5 літра світлого пива;

– 2 столові ложки соняшникової олії.

Приготування:

Квасолю замочуємо на ніч у пиві. Гриби нарізаємо кубиками по 1 сантиметру та обсмажуємо до золотистого кольору. Обсмажуємо подрібнений часник, цибулю та перець до м'якості. Додаємо кумін і готуємо ще 2 хвилини. До овочів додаємо квасолю з пивом, коріандр, нарізаний перець халапеньйо, кінзу та решту спецій, доводимо до кипіння. Тушкуємо на повільному вогні 1 годину. Наприкінці солимо страву. Перед подачею даємо їй 5 хвилин "відпочити".

Смачного!