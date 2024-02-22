Не допустіть цих помилок: як готувати макарони, щоб вони вийшли ідеальними

Здавалося б, макарони — найпростіше кулінарне рішення. Просто помістіть їх у воду, почекайте кілька хвилин — і все готово. Всупереч загальній популярності страви правила приготування ідеальної пасти відомі далеко не всім.

Приготування макаронів може здатися простим та легким завданням, проте незнання певних деталей може призвести до епічних наслідків. До прикладу, на те, що спосіб і час приготування макаронних виробів залежить від виду борошна, з якого готувалися макарони, зважає далеко не кожен. Чи варто солити воду, чи можна обмивати водою готові вироби – читайте у матеріалі Смачно 24.

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Недостатня кількість води або солі

Пам’ятайте, що під час варіння макарони збільшуються в об’ємі. Саме тому слід обирати правильний посуд та об’єм води. Сіль допомагає підкреслити смак макаронів і запобігає їхньому прилипанню. Недодання солі до води під час приготування може призвести до того, що макарони будуть без смаку.

Чудова страва / Фото unsplash

Олія та інші додатки

Досі поширений популярний міф, що додавання жиру у воду запобігає злипанню макаронних виробів. З одного боку це правда, але якщо ви готуєте макарони для подачі з соусом, краще від цього відмовитися, оскільки соус може стати зарідким і жирним.

Недостатнє або надмірне змішування макаронів з соусом може призвести до того, що вони неоднаково просочуються смаком або навіть розбиваються.

Переварені або недоварені

Часто проблема липкої або розколотої пасти є результатом перемішування під час приготування. Суть не в тому, щоб не перемішувати, але ви повинні знати, коли це робити. Відразу після кидання макаронів у воду слід перемішати їх (бажано дерев’яною ложкою, що не вплине на структуру макаронів). Процедуру слід виконувати максимум перші п’ять хвилин, повторюючи послідовно кожні 30 – 40 секунд.

Варіння макаронів на занадто великому вогні або надто довго може призвести до їх переварювання, що перетворить їх на одну суцільну масу. З іншого боку, недоварені макарони будуть жорсткими та неприємними на смак.

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