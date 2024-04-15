Його обов'язково готують на Галичині: старовинний рецепт соковитого шпондера

15 квітня 2024, 10:11
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Джерело:

food obozrevatel

Шпондер – традиційна українська страва, яка походить з західних регіонів України. Це підчеревок, який готують в маринаді зі спеціями та прянощами.

Є кілька особливих м'ясних страв, які мають бути на столі у кожної порядної галицької родини. Це ковбаса, шинка, ну і, звичайно, шпондер.

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Шпондер на Великдень

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм підчеревини;
– 2 літри води;
– 7 столових ложок оцту;
– 100 грамів солі;
– 2 лаврових листи;
– 2 – 3 чайні ложки чорного перцю горошком;
– 4 штуки перцю духмяного;
– перець гострий до смаку;
– перець білий мелений до смаку;
– кріп сушений до смаку;
– часник до смаку.

Приготування:

  1. Шпондер ретельно промиваємо та висушуємо за допомогою паперових серветок.
  2. На цьому етапі не додаємо ні солі, ні перцю.
  3. Заливаємо у велику каструлю два літри води і ставимо на вогонь.
  4. Вводимо в воду сім столових ложок оцту.
  5. У маринад вкидаємо сіль, лавровий лист та інші спеції з переліку.
  6. Занурюємо підчеревок у маринад, дочекаємося закипання і варимо 40 хвилин після того, як вода закипіла.
  7. По завершенні 40 хвилин вимикаємо плиту і залишаємо каструлю з підчеревком охолоджуватися до кімнатної температури.
  8. Після повного охолодження дістаємо шпондер з маринаду і кладемо на паперові рушники, щоб зайва вода вбралася.
  9. Обсипаємо підчеревок з усіх боків спеціями та ароматними травами, щільно загортаємо в харчову плівку та кладемо в холодильник на декілька днів для маринування.
  10. Перед подачею нарізаємо маринований шпондер на тонкі шматочки та подаємо до столу.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська