Його обов'язково готують на Галичині: старовинний рецепт соковитого шпондера

Шпондер – традиційна українська страва, яка походить з західних регіонів України. Це підчеревок, який готують в маринаді зі спеціями та прянощами.

Є кілька особливих м'ясних страв, які мають бути на столі у кожної порядної галицької родини. Це ковбаса, шинка, ну і, звичайно, шпондер.

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Шпондер на Великдень

Час: 2 години

2 години Порцій: 4

– 1 кілограм підчеревини;– 2 літри води;– 7 столових ложок оцту;– 100 грамів солі;– 2 лаврових листи;– 2 – 3 чайні ложки чорного перцю горошком;– 4 штуки перцю духмяного;– перець гострий до смаку;– перець білий мелений до смаку;– кріп сушений до смаку;– часник до смаку.

Приготування:

Шпондер ретельно промиваємо та висушуємо за допомогою паперових серветок. На цьому етапі не додаємо ні солі, ні перцю. Заливаємо у велику каструлю два літри води і ставимо на вогонь. Вводимо в воду сім столових ложок оцту. У маринад вкидаємо сіль, лавровий лист та інші спеції з переліку. Занурюємо підчеревок у маринад, дочекаємося закипання і варимо 40 хвилин після того, як вода закипіла. По завершенні 40 хвилин вимикаємо плиту і залишаємо каструлю з підчеревком охолоджуватися до кімнатної температури. Після повного охолодження дістаємо шпондер з маринаду і кладемо на паперові рушники, щоб зайва вода вбралася. Обсипаємо підчеревок з усіх боків спеціями та ароматними травами, щільно загортаємо в харчову плівку та кладемо в холодильник на декілька днів для маринування. Перед подачею нарізаємо маринований шпондер на тонкі шматочки та подаємо до столу.