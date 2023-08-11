Не лише цілі консервовані: що приготувати з помідорів на зиму
11 серпня 2023, 21:21Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Консервація з помідорів – відмінна пропозиція для смачного доповнення до обіду в зимовий період. Обов'язково спробуйте ці прості рецепти закруток з помідорів.
Для приготування закруток з помідорів потрібні найпростіші інгредієнти – різнокольоровий перець, кабачок, перець і помідори. Це чудові ідеї для консервації на зиму.
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Рецепт лечо з помідорів
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 1 кілограм цукіні;
– 1 кілограм червоного перцю;
– 500 грамів жовтого перцю;
– 500 грамів зеленого перцю;
– 1 кілограм цибулі;
– 1,5 кілограма помідорів;
– 50 мілілітрів олії;
– 10 грамів паприки;
– 10 грамів чорного перцю;
– 10 грамів солі.
Приготування:
- Всі овочі ретельно вимийте. Перець очистіть від насіння і наріжте великими кубиками.
- Кабачки розділіть на півмісяці.
- Помідори ошпарте, очистіть від шкірки, потім наріжте на восьмі частини.
- Цибулю очистіть і подрібніть.
- Розігрійте олію у великій каструлі. Викладіть цибулю. Почекайте, поки вона стане прозорою, потім додайте перець, цукіні і помідори.
- Посипте овочі сіллю, щоб вони швидше пустили сік. Перемішайте.
- Додайте перець і паприку. Варіть овочі близько 15 хвилин, поки вони не стануть м'якими і не утвориться густий томатний соус.
- Розкладіть лечо по банках. Зверху на кожну полийте по столовій ложці олії. Переверніть. Пастеризуйте їх протягом 15 хвилин у каструлі.
Рецепт салату з помідорів на зиму
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 2 кілограми помідорів;
– 250 грамів цибулі;
– 100 грамів олії;
– 100 грамів оцету;
– 15 грамів солі;
– 4 столові ложки цукру.
Приготування:
- Цибулю очистіть і наріжте кружальцями.
- Помідори ретельно вимийте і наріжте також кружальцями (кінчики помідорів викиньте).
- У каструлі приготуйте маринад: налийте літр води, оцет, сіль, цукор, 5 лаврових листків, 9 зерен запашного перцю і 18 зерен перцю. Інгредієнти ретельно перемішати і закип'ятіть.
- У ошпарені банки викладіть кілька шарів помідорів і перемішати їх з цибулею (салат повинен бути приблизно на 1 сантиметр нижче верху банки).
- У кожну банку покладіть шматочок лаврового листа, зернятко запашного перцю і 2 зерна перцю з розсолу.
- Потім розсіл розлийте по банках і полийте зверху столовою ложкою олії.
- Закрийте банки і пастеризуйте їх в киплячій воді близько 5 хвилин.
- Вийміть пастеризовані банки з каструлі і дайте охолонути.
- Охолоджені банки з салатом з помідорів зберігайте в прохолодному і темному місці.
Рецепт соусу з помідорів та паприки
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 2 кілограми помідорів;
– 5 червоних перців;
– 1 перець чилі;
– 4 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка цукру;
– сіль до смаку;
– перець до смаку.
Приготування:
- Помідори обдайте окропом, очистіть від шкірки, наріжте і разом з соком помістіть в каструлю.
- Додайте 1/3 чайної ложки цукру і варіть на повільному вогні.
- Перець і перець чилі очистіть від насіння і насіннєвих гнізд, поріжте і додайте до помідорів.
- Часник дрібно наріжте або видавіть через прес і додайте до помідорів.
- Приправте рештою цукру, сіллю та перцем і варіть, поки помідори не розваряться, а соус частково не випарується.
- Все перемішайте блендером, розкладіть по банках, закупорте і пастеризуйте приблизно 15 хвилин.