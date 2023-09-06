Ідеальний обід за годину для всієї сім'ї – рецепт запеченої риби з овочами
6 вересня 2023, 15:15Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Незнаєте, що приготувати на обід для сім'ї, щоб було швидко, ситно і головне – смачно? У нас є рецепт запченої риби з овочами, яка точно стане одним із улюлених варіантів трапези.
Риба – це той продукт, який неодмінно має бути в раціоні кожного хоча б 1 – 2 рази в тиждень. З неї можна приготувати будь-які страви: від закуски до основоної страви.
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Ми пропонуємо рецепт запеченої дієтичної риби з овочами, з якої ви справитеся буквально за годину. Результат буде неперевершеним – повірте.
Запечена риба з овочами
- Час: 1 година
- Порції: 2
– 1 риба (дорадо, сібас, скумбрія);
– сіль;
– чорний мелений перець;
– куркума;
– хмелі-сунелі;
– олія;
– лимон;
– розмарин.
– Овочі: солодкий перець, кабачок, баклажан, картопля, гриби, морква;
– олія;
– сіль;
– італійські трави.
Приготування:
- ️Очищену рибу просушуємо, робимо надрізи. Щедрою дрібкою солі солимо зі всіх боків, перчимо, зверху посипаємо куркумою і хмулі сунелі – робимо рибі масаж.
- Збризкуємо олією і залишаємо на 30 хвилин.
- ️Картоплю і моркву нарізаємо довільними шматочками, відварюємо заздалегідь в киплячій воді 5 хвилин від закипання.
- ️З'єднуємо нарізані перець, баклажан, кабачок, гриби, відварені картоплю і моркву, додаємо 2 – 3 ложки олії, сіль, італійські трави.
- Перемішуємо і викладаємо на деко, посередині викладаємо рибу.
- ️Запікаємо страву в розігрітій при 200 градусах духовці 30 хвилин.
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