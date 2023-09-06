Ідеальний обід за годину для всієї сім'ї – рецепт запеченої риби з овочами

6 вересня 2023, 15:15
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Незнаєте, що приготувати на обід для сім'ї, щоб було швидко, ситно і головне – смачно? У нас є рецепт запченої риби з овочами, яка точно стане одним із улюлених варіантів трапези.

Риба – це той продукт, який неодмінно має бути в раціоні кожного хоча б 1 – 2 рази в тиждень. З неї можна приготувати будь-які страви: від закуски до основоної страви.

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Ми пропонуємо рецепт запеченої дієтичної риби з овочами, з якої ви справитеся буквально за годину. Результат буде неперевершеним – повірте.

Запечена риба з овочами

  • Час: 1 година
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 1 риба (дорадо, сібас, скумбрія);
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – куркума;
 – хмелі-сунелі;
 – олія;
 – лимон;
 – розмарин.
 – Овочі: солодкий перець, кабачок, баклажан, картопля, гриби, морква;
 – олія;
 – сіль;
 – італійські трави.

Приготування:

  • ️Очищену рибу просушуємо, робимо надрізи. Щедрою дрібкою солі солимо зі всіх боків, перчимо, зверху посипаємо куркумою і хмулі сунелі – робимо рибі масаж.
  • Збризкуємо олією і залишаємо на 30 хвилин.
  • ️Картоплю і моркву нарізаємо довільними шматочками, відварюємо заздалегідь в киплячій воді 5 хвилин від закипання.
  • ️З'єднуємо нарізані перець, баклажан, кабачок, гриби, відварені картоплю і моркву, додаємо 2 – 3 ложки олії, сіль, італійські трави.
  • Перемішуємо і викладаємо на деко, посередині викладаємо рибу.
  • ️Запікаємо страву в розігрітій при 200 градусах духовці 30 хвилин.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак