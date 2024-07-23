Просто та зі смаком: як приготувати спаржу

23 липня 2024, 09:42
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Відварна спаржа виходить ніжною і соковитою, а запечена – своєрідною і ароматною. Один із найкращих рецептів та методів приготування – на пательні.

Багато хто любить спаржу через її багатофункціональність. Її можна готувати різними способами – варити, тушкувати, смажити на грилі, запікати або навіть їсти в сирому вигляді в салатах.

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Спаржа на сковороді

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 пучок зеленої спаржі;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Вимийте спаржу і видаліть здерев’янілі кінці.
  2. Якщо спаржа дуже довга, розріжте її навпіл або на третини. Викладіть спаржу в миску, посипте сіллю і перцем, полийте оливковою олією і перемішайте.
  3. Розігрійте сковороду досить сильно, а потім зменшіть вогонь. Додайте спаржу і смажте близько 5 хвилин, час від часу струшуючи сковороду.
  4. В останню хвилину смаження додайте масло і трохи збільште вогонь.
  5. Зніміть зі сковороди, подавайте гарячою.
  6. За бажанням посипте улюбленим сиром, найкраще пармезаном.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська