Просто та зі смаком: як приготувати спаржу
23 липня 2024, 09:42Читать новость на русском
Відварна спаржа виходить ніжною і соковитою, а запечена – своєрідною і ароматною. Один із найкращих рецептів та методів приготування – на пательні.
Багато хто любить спаржу через її багатофункціональність. Її можна готувати різними способами – варити, тушкувати, смажити на грилі, запікати або навіть їсти в сирому вигляді в салатах.
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Спаржа на сковороді
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 1 пучок зеленої спаржі;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Вимийте спаржу і видаліть здерев’янілі кінці.
- Якщо спаржа дуже довга, розріжте її навпіл або на третини. Викладіть спаржу в миску, посипте сіллю і перцем, полийте оливковою олією і перемішайте.
- Розігрійте сковороду досить сильно, а потім зменшіть вогонь. Додайте спаржу і смажте близько 5 хвилин, час від часу струшуючи сковороду.
- В останню хвилину смаження додайте масло і трохи збільште вогонь.
- Зніміть зі сковороди, подавайте гарячою.
- За бажанням посипте улюбленим сиром, найкраще пармезаном.