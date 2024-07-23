Просто та зі смаком: як приготувати спаржу

Відварна спаржа виходить ніжною і соковитою, а запечена – своєрідною і ароматною. Один із найкращих рецептів та методів приготування – на пательні.

Багато хто любить спаржу через її багатофункціональність. Її можна готувати різними способами – варити, тушкувати, смажити на грилі, запікати або навіть їсти в сирому вигляді в салатах.

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Спаржа на сковороді

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

– 1 пучок зеленої спаржі;– 1 столова ложка вершкового масла;– 1 столова ложка оливкової олії;– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Вимийте спаржу і видаліть здерев’янілі кінці. Якщо спаржа дуже довга, розріжте її навпіл або на третини. Викладіть спаржу в миску, посипте сіллю і перцем, полийте оливковою олією і перемішайте. Розігрійте сковороду досить сильно, а потім зменшіть вогонь. Додайте спаржу і смажте близько 5 хвилин, час від часу струшуючи сковороду. В останню хвилину смаження додайте масло і трохи збільште вогонь. Зніміть зі сковороди, подавайте гарячою. За бажанням посипте улюбленим сиром, найкраще пармезаном.

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