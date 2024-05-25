Вийде ніжним та пікантним: як маринувати шашлик, який точно запам'ятається усім

25 травня 2024, 22:40
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм victoria_didus

Шашлик – одна з головних прикрас весняно-літнього періоду. Якщо вгадати з маринадом, то результат буде просто приголомшливим.

У кожного з нас точно є улюблений маринад для шашлику. Однак ніколи не варто відкидати експерименти – вони можуть подарувати особливі враження та наштовхнути на оригінальні ідеї. 

Читайте також "А так можна було?": швидка та легка картопляна запіканка на всю сім'ю за мінімум часу

Рецепт маринаду для шашлику

Час: 15 хвилин + маринування

Порцій: 1 

Інгредієнти: 
– 1 кілограм свиного ошийка;
– 3 – 4 цибулини;
– баночка соєвого соусу;
– столова ложка копченої паприки;
– чайна ложка перцю;
– чайна ложка солі;
– чайна ложка гірчиці;
– столова ложка базиліку або орегано.

Приготування: 

  1. Цибулю нарізаємо півкільцями.
  2. Змішуємо всі інгредієнти для маринаду. Перемішуємо добре, цибуля повинна пустити сік. 
  3. Нарізаємо м'ясо середніми шматочками. 
  4. Перемішуємо м'ясо з маринадом. 
  5. Накриваємо та ставимо у холодильник щонайменше на 2 години, час від часу перемішуємо.

Смачного!

Не набридне, навіть якщо готувати щодня: особлива овочева запіканка
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська