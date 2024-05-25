Вийде ніжним та пікантним: як маринувати шашлик, який точно запам'ятається усім
25 травня 2024, 22:40Читать новость на русском
Джерело:інстаграм victoria_didus
Шашлик – одна з головних прикрас весняно-літнього періоду. Якщо вгадати з маринадом, то результат буде просто приголомшливим.
У кожного з нас точно є улюблений маринад для шашлику. Однак ніколи не варто відкидати експерименти – вони можуть подарувати особливі враження та наштовхнути на оригінальні ідеї.
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Рецепт маринаду для шашлику
Час: 15 хвилин + маринування
Порцій: 1Інгредієнти:
– 1 кілограм свиного ошийка;
– 3 – 4 цибулини;
– баночка соєвого соусу;
– столова ложка копченої паприки;
– чайна ложка перцю;
– чайна ложка солі;
– чайна ложка гірчиці;
– столова ложка базиліку або орегано.
Приготування:
- Цибулю нарізаємо півкільцями.
- Змішуємо всі інгредієнти для маринаду. Перемішуємо добре, цибуля повинна пустити сік.
- Нарізаємо м'ясо середніми шматочками.
- Перемішуємо м'ясо з маринадом.
- Накриваємо та ставимо у холодильник щонайменше на 2 години, час від часу перемішуємо.
Смачного!Не набридне, навіть якщо готувати щодня: особлива овочева запіканка.