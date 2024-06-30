"Двічі приготована": оригінальний рецепт улюбленої картоплі
30 червня 2024, 20:48Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Картопля – один з наших улюблених гарнірів. І завжди варто мати під рукою вдалі рецепти її приготування.
Якщо спочатку відварити картоплю на пару, а потім запекти великими шматочками – ви отримаєте неймовірний ефект. Вона буде хрусткою ззовні та ніжною всередині.
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Рецепт "двічі приготованої картоплі"
Час: 1 – 2 години
Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма старої почищеної картоплі, нарізаної середніми кубиками;
– 40 грамів манки;
– 4 столові ложки рослинної олії;
– 3 гілочки чебрецю;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 220 градусів.
- Картоплю кладемо у каструлю з холодною підсоленою водою. Доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин.
- Зливаємо картоплю, добре струшуємо, посипаємо манкою і ще раз добре струшуємо.
- Викладаємо картоплю на деко, посипаємо чебрецем, додаємо олію та запікаємо 45 – 55 хвилин.
- Всередині часу готування картоплю потрібно перевернути.
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