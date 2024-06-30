"Двічі приготована": оригінальний рецепт улюбленої картоплі

30 червня 2024, 20:48
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Джерело:

ВВС Food

Картопля – один з наших улюблених гарнірів. І завжди варто мати під рукою вдалі рецепти її приготування.

Якщо спочатку відварити картоплю на пару, а потім запекти великими шматочками – ви отримаєте неймовірний ефект. Вона буде хрусткою ззовні та ніжною всередині. 

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Рецепт "двічі приготованої картоплі"

Час: 1 – 2 години

Порцій: 6

Інгредієнти: 

– 1,5 кілограма старої почищеної картоплі, нарізаної середніми кубиками;
– 40 грамів манки;
– 4 столові ложки рослинної олії;
– 3 гілочки чебрецю;
– сіль до смаку. 

Приготування: 

  1. Духовку розігріваємо до 220 градусів.
  2. Картоплю кладемо у каструлю з холодною підсоленою водою. Доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин.
  3. Зливаємо картоплю, добре струшуємо, посипаємо манкою і ще раз добре струшуємо. 
  4. Викладаємо картоплю на деко, посипаємо чебрецем, додаємо олію та запікаємо 45 – 55 хвилин. 
  5. Всередині часу готування картоплю потрібно перевернути. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська