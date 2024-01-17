Цей рецепт вас вразить: королівська запечена скумбрія від переможця "МастерШеф"

Скумбрія – бюджетна, але надзвичайно корисна та смачна риба. Переможець "МастерШеф" Вадим Бжезинський розповів, як приготувати її ідеально.

Для гарніру кухар використав суцвіття броколі та чері. Проте ви можете обирати овочі на свій смак.

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Як смачно приготувати скумбрію

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 1

– 1 скумбрія;– половина чайної ложки спецій для риби;– 1 столова ложка соєвого соусу;– 1 столова ложка бальзамічного соусу;– 1 чайна ложка оливкової олії для маринаду та 3 столові для соусу;– 1 столова ложка перцю чилі;– цедра половини лайма;– сік половини лайма;– 3 гілочки петрушки;– сіль, перець до смаку;– броколі та томати чері для гарніру.

Приготування:

Скумбрію зачистьте від кісточок та замаринуйте в спеціях, соєвому соусі, оливковій олії та бальзамічному соусі. Викладіть на деко. Додайте броколі та томати. Запікайте 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Для соусу дрібно наріжте чилі, петрушку, оливкову олію, цедру та сік лайма, а також сіль та перець до смаку. Готову страву полийте соусом та подавайте.