Як смажити деруни: простий рецепт, який стане вашим улюбленим
22 січня 2024, 17:06Читать новость на русском
Джерело:Obozrevatel
Деруни люблять ледь не всі. Це і не дивно, адже вони прості у приготуванні та невимовно смачні.
Такі деруни можна подавати самостійно, приправивши сметаною та соусами. Окрім того, вони чудово підходять до м'ясних страв.
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Як готувати деруни
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 700 грамів картоплі;
– 1 – 2 цибулини;
– 1 яйце;
– 2 – 3 столові ложки борошна;
– сіль, перець до смаку;
– олія.
Приготування:
- Натріть на дрібній терці очищені картоплю і цибулю. Також можна використовувати блендер.
- Додайте в суміш яйце, спеції та борошно і ретельно перемішайте.
- На пательню налийте олію. Коли вона розігріється, починайте смажити деруни.
- Обсмажуйте їх з двох боків до золотавої скоринки. Готові деруни викладайте на серветку, щоб прибрати надлишки олії. Подавайте зі сметаною або вашими улюбленими соусами.