Розкішна літня вечеря: готуємо фантастичну картоплю з лисичками
3 липня 2024, 20:39Читать новость на русском
Джерело:hectorjimenezbravo
Лисички неймовірно смачно їсти з картоплею. Сметана додасть страві ще більше ніжності.
Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів свій простий рецепт. Кухар додав, що лисички – це його улюблені гриби.
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Картопелька з лисичками
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм картоплі;
– 500 грамів лисичок;
– 1 цибуля;
– 5 зубчиків часнику;
– 4 столові ложки сметани;
– масло, сіль, перець, кріп до смаку.
Дивіться, як приготувати картоплю з лисичками: відео
Приготування:
- Картоплю почистьте та відваріть.
- Цибулю, часник і кріп подрібніть, а лисички почистьте та поріжте за потреби.
- Масло розтопіть на пательні, додайте цибулю та часник. Обсмажте, після чого всипте лисички, посоліть, поперчіть та продовжуйте готувати.
- Додайте сметану та тушкуйте до готовності. Всипте подрібнений кріп.
- В іншій пательні обсмажте відварену картоплю на розігрітій олії.
- Викладіть у тарілку картоплю, а зверху – готові лисички.