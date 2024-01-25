Як смажити шашлик вдома: уся справа – в секретному маринаді
25 січня 2024, 14:15Читать новость на русском
Джерело:"Філіжанка кави"
Смачний шашлик можна приготувати навіть без мангала. Спробуйте скористатися цим простим рецептом – у вас точно все вдасться.
Секрет страви полягає в маринаді. А ось завдяки цибулі вона набуває характерної димної нотки.
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Як приготувати шашлик вдома
- Час: 2 години
- Порцій: 8
– 2 кілограми свинини;
– 3 цибулини;
– 6 зубчиків часнику;
– 1 столова ложка олії;
– мелений чорний перець та перець горошок до смаку;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 2 столові ложки устричного соусу;
– кілька лаврових листків;
– 3 столові ложки лимонного соку.
Приготування:
- Наріжте 2 цибулини півкільцями та обсмажте їх на пательні в одній ложці оливкової олії разом із дрібно нарізаним часником.
- Далі викладіть нарізану, як на звичайний шашлик, свинину. Обсмажуйте на максимальному вогні протягом 7 хвилин, постійно помішуючи.
- Додайте сіль та чорний перець. Готуйте до зарум'янення.
- Як тільки м'ясо набуде гарного кольору, додайте соєвий та устричний соуси. Готуйте до випарювання рідини.
- Потім залийте м'ясо водою так, щоб вона вкривала його наполовину. Додайте лаврові листи, перець горошком та готуйте на середньому вогні протягом 45 хвилин.
- Злийте соус і обсмажте м'ясо до скоринки. Коли воно буде готове, поверніть соус на сковороду разом з лимонним соком і готуйте до випарювання рідини.
- Перед подачею наріжте до м'яса ще одну цибулину і готуйте ще кілька хвилин.