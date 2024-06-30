У магазині такого не купиш: як спекти смачний домашній хліб
30 червня 2024, 23:59Читать новость на русском
Джерело:kruchkov.food
Мабуть, ніхто не встоїть перед скибочкою домашнього хліба. Спробуйте приготувати його самотужки, адже це зовсім не важко.
Для хліба потрібні лише найпростіші інгредієнти. Вони точно вже є у вас вдома.
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Домашній хліб
- Час: 1 година + 5 годин
- Порцій: 6
– 450 грамів борошна;
– 350 мілілітрів теплої води;
– 5 грамів солі;
– 5 грамів сухих дріжджів;
– орегано до смаку.
Дивіться, як пекти домашній хліб: відео
Приготування:
- Змішайте борошно, дріжджі, орегано та сіль.
- Додайте теплу воду і замісіть липке тісто. Поставте підходити щонайменше на 5 годин, а ще краще – на ніч.
- Стіл добре посипте борошном і викладіть тісто. Складіть кожен бік до центру 1 раз, як конверт.
- Перекладіть тісто на рушник і в миску.
- Візьміть форму для запікання з кришкою. Розігрійте її разом з духовкою до 220 градусів.
- У форму перекладіть тісто та зробіть надріз по довжині. Накрийте і поставте в духову шафу на 30 хвилин.
- Через 30 хвилин зніміть кришку і печіть ще 20 – 25 хвилин. Вийміть готовий хліб і дайте трохи охолонути.