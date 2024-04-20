Потіште рідних чимось новеньким: приготуйте на Великдень паску крафін

Якщо шукаєте рецепт смачної паски, спробуйте цей. Солодкі крафіни точно потішать ваших рідних.

Особливістю крафінів є спосіб їхнього формування. Тісто спершу скручують, а потім розрізають, аби багатошаровість при випіканні утворила особливий рельєф та малюнок.

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Рецепт паски крафін

Час: 5 – 6 годин

5 – 6 годин Порції: 4

Інгредієнти для опари:

– 150 грамів теплого молока;

– 12 грамів сухих дріжджів;

– 50 грамів борошна;

– цедра 1 апельсина;

– ваніль.

Для тіста:

– 3 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 80 грамів розтопленого вершкового масла;

– 550 грамів борошна (+ 1 столова ложка);

– третина чайної ложки куркуми.

Для начинки:

_ 100 грамів вершкового масла;

– сухофрукти, цукор із корицею чи шоколад за бажанням.

Приготування:

️Для приготування опари з'єднайте тепле молоко, дріжджі, борошно, цедру і ваніль. Відкладіть у тепле місце на 10 – 15 хвилин.

️Для тіста збийте яйця з цукром 10 – 15 хвилин до стійкої пишної піни, додайте опару, розтоплене масло та перемішайте.

Частинами по 100 – 150 грамів введіть борошно і замісіть тісто. Якщо дуже липне, додайте ще 1 столову ложку борошна. Вимішане тісто буде гладеньке і не липнутиме до рук.

️Залиште підійти в теплому місці на 1,5 години.

Помніть тісто та поділіть його на 4 частини. ️Кожну розкачайте у прямокутник 30 на 40 сантиметрів, змастіть 25 грамами м'якого масла, за бажанням додайте начинку, скрутіть у рулет і сформуйте крафін. Відразу покладіть його у форму.

️Сформованим крафінам дайте підійти близько 1 години. Випікайте на нижньому рівні при 170 градусах 45 хвилин + 10 хвилин на середньому рівні, щоб пасочки підрум'янились зверху. Якщо бачите, що верх швидко рум‘яниться, накрийте фольгою і печіть далі.

️Готовим крафінам дайте повністю охолонути. Після цього їх можна прикрасити цукровою пудрою, кремом тощо.