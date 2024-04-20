Потіште рідних чимось новеньким: приготуйте на Великдень паску крафін

20 квітня 2024, 16:20
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Джерело:

anny.cooking

Якщо шукаєте рецепт смачної паски, спробуйте цей. Солодкі крафіни точно потішать ваших рідних.

Особливістю крафінів є спосіб їхнього формування. Тісто спершу скручують, а потім розрізають, аби багатошаровість при випіканні утворила особливий рельєф та малюнок.

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Рецепт паски крафін

  • Час: 5 – 6 годин
  • Порції: 4

Інгредієнти для опари:
– 150 грамів теплого молока;
– 12 грамів сухих дріжджів;
– 50 грамів борошна;
– цедра 1 апельсина;
– ваніль.
Для тіста:
– 3 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 80 грамів розтопленого вершкового масла;
– 550 грамів борошна (+ 1 столова ложка);
– третина чайної ложки куркуми.
Для начинки:
_ 100 грамів вершкового масла;
– сухофрукти, цукор із корицею чи шоколад за бажанням.

Приготування:

  • ️Для приготування опари з'єднайте тепле молоко, дріжджі, борошно, цедру і ваніль. Відкладіть у тепле місце на 10 – 15 хвилин.
  • ️Для тіста збийте яйця з цукром 10 – 15 хвилин до стійкої пишної піни, додайте опару, розтоплене масло та перемішайте.
  • Частинами по 100 – 150 грамів введіть борошно і замісіть тісто. Якщо дуже липне, додайте ще 1 столову ложку борошна. Вимішане тісто буде гладеньке і не липнутиме до рук.
  • ️Залиште підійти в теплому місці на 1,5 години.
  • Помніть тісто та поділіть його на 4 частини. ️Кожну розкачайте у прямокутник 30 на 40 сантиметрів, змастіть 25 грамами м'якого масла, за бажанням додайте начинку, скрутіть у рулет і сформуйте крафін. Відразу покладіть його у форму.
  • ️Сформованим крафінам дайте підійти близько 1 години. Випікайте на нижньому рівні при 170 градусах 45 хвилин + 10 хвилин на середньому рівні, щоб пасочки підрум'янились зверху. Якщо бачите, що верх швидко рум‘яниться, накрийте фольгою і печіть далі.
  • ️Готовим крафінам дайте повністю охолонути. Після цього їх можна прикрасити цукровою пудрою, кремом тощо.
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Автор: Ольга Котів