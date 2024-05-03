Такої не буде ні в кого: як сучасно прикрасити паску на Великдень

Якщо хочете цьогоріч цікаво прикрасити паски, скористайтеся порадами кулінарної блогерки Олени Сагун. З ними ваша святкова випічка буде неперевершеною.

Декорувати паски зовсім не складно. Ба більше, до цього можна залучити дітей – їм точно сподобається.

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Як гарно задекорувати паски

Спершу потрібно викласти на паски глазур. А потім викласти декор:

гілочки розмарину + сухі скибочки апельсина + тістечко макарон;

сухофрукти + горіхи + зірочки анісу + паличка кориці;

чайні трояндочки + звичайні трояндочки + макарон + меренги.



Такі паски вразять всіх / Фото editorsandbeauty

Тістечка макарони, меренги або маршмелоу закріплюйте за допомогою зубочисток. Це дасть можливість розташувати декор під будь-яким кутом.

Якщо хочеться поставити скибочку апельсина вертикально, у верхівці паски треба зробити ножем невеликий надріз і вставити скибочку вже в нього.

Цей декор дуже гарний, але простий / Фото editorsandbeauty

Де взяти декор

Розмарин продається в супермаркетах у відділі зелені.

Тістечка-макарони теж шукайте в супермаркетах – вони продаються як розфасованими, так і у відділі кулінарії.

Меренги ж можна знайти в кав'ярнях, проте в кондитерських відділах супермаркетів вони теж бувають.

Чайні трояндочки є в чайних крамницях та інтернет-магазинах.

Крім чайних, можна також використовувати завчасно засушені звичайні троянди.

Апельсинові сухі скибочки часто продаються у крамницях з горіхами й сухофруктами. Також можна купити пакунок апельсинових чипсів.