Ідеальна ідея для вечері: відеорецепт тушкованої картоплі з м'ясом
7 травня 2024, 18:59Читать новость на русском
Джерело:"Все просто"
Тушкована картопля, мабуть, є найпростішою стравою для затишної родинної вечері. Спробуйте приготувати її за цим рецептом.
Страва вийде ніжною та ароматною. Вона точно сподобається всім.
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Тушкована картопля з м'ясом
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм картоплі;
– 400 грамів м'яса;
– 100 грамів моркви;
– 100 грамів цибулі;
– 50 грамів масла 73%;
– 50 грамів олії;
– 1 столова ложка томатного соусу;
– сіль, спеції до смаку;
– 1 чайна ложка сушеного часнику.
Приготування:
- М'ясо помийте і наріжте брусочками. На дно каструлі з товстим дном налийте олію і добре її нагрійте. Далі всипте туди м'ясо та обсмажте, перемішуючи, до рум'яності. На це піде орієнтовно 10 хвилин.
- Цибулю і моркву почистьте, наріжте кубиками й покладіть до м'яса. Посоліть, посипте приправою, сушеним часником і додайте томатний соус. Перемішайте і протушкуйте 5 хвилин.
- Картоплю почистьте, наріжте кубиками та додайте до м'яса. Налийте півлітра води, покладіть лавровий лист, накрийте кришкою і тушкуйте 15 хвилин на помірному вогні.
- Потім додайте шматочок вершкового масла і тушкуйте до готовності, ще приблизно 10 хвилин.