Головне – не проковтніть язик: рецепт найсмачнішого тушкованого м'яса з Кирилівки

Спробуйте приготувати тушковане м'ясо за рецептом з кирилівського кафе. Воно вийде дуже м'яким та ароматним.

На жаль, Кирилівка зараз перебуває в російській окупації. Багато українців, які відпочивали у цьому містечку на березі Азовського моря, сподіваються знову туди повернутися та покуштувати місцеві страви.

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Рецепт смачного тушкованого м'яса

Час : 55 хвилин

: 55 хвилин Порцій: 4

– 500 грамів м'яса;– спеції до смаку;– 1 морквина;– 1 солодкий перець;– 1 цибулина;– 3 – 4 столові ложки аджики;– 1 склянка води;– олія;– часник до смаку.

Приготування:

М'ясо поріжте на тонкі слайси, відбийте ножем, посоліть і поперчіть. Посмажте на великому вогні до золотавості з кожної сторони. Моркву наріжте кубиком та посмажте до золотавості, додайте нарізаний солодкий перець і смажте ще 2 хвилини. Далі додайте аджику та потушіть 5 хвилин. На дно каструлі покладіть нарізану цибулю, смажене м'ясо, соус та подрібнений часник, залийте водою та тушіть 40 хвилин.