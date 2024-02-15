Головне – не проковтніть язик: рецепт найсмачнішого тушкованого м'яса з Кирилівки

15 лютого 2024, 17:37
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Джерело:

danilchenko_77

Спробуйте приготувати тушковане м'ясо за рецептом з кирилівського кафе. Воно вийде дуже м'яким та ароматним.

На жаль, Кирилівка зараз перебуває в російській окупації. Багато українців, які відпочивали у цьому містечку на березі Азовського моря, сподіваються знову туди повернутися та покуштувати місцеві страви.

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Рецепт смачного тушкованого м'яса

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів м'яса;
– спеції до смаку;
– 1 морквина;
– 1 солодкий перець;
– 1 цибулина;
– 3 – 4 столові ложки аджики;
– 1 склянка води;
– олія;
– часник до смаку.

Приготування:

  1. М'ясо поріжте на тонкі слайси, відбийте ножем, посоліть і поперчіть.
  2. Посмажте на великому вогні до золотавості з кожної сторони.
  3. Моркву наріжте кубиком та посмажте до золотавості, додайте нарізаний солодкий перець і смажте ще 2 хвилини. Далі додайте аджику та потушіть 5 хвилин.
  4. На дно каструлі покладіть нарізану цибулю, смажене м'ясо, соус та подрібнений часник, залийте водою та тушіть 40 хвилин.

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Автор: Ольга Котів