Додайте це у ваш гороховий суп і його з'їдять до останньої краплі: корисний лайфхак
16 листопада 2023, 15:43Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Гороховий суп – обідня класика багатьох господинь. Спробуйте приготувати його за новим рецептом і ви не залишитеся розчарованими.
Додайте до класичного горохового супу копчену курку, перець та часник. Ця надзвичайно смачна страва допоможе зігрітися з настанням холодів та відчути домашнє тепло і затишок.
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Покроковий рецепт горохового супу з копченою куркою
- Час: 1 година 50 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів копченої курячої грудки;
– 300 грамів сухого гороху;
– 4 картоплини;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 1 червоний болгарський перець;
– 1 зубчик часнику;
– 40 грамів олії;
– 2 літри води;
– спеції до смаку.
Спробуйте приготувати гороховий суп за новим рецептом / Фото Unsplash
Приготування:
- Горох добре промийте та залийте водою на 30 хвилин.
- Наріжте копчену курку невеликими шматочками, додайте в каструлю з горохом. Залийте водою та поставте на середній вогонь. Доведіть до кипіння, знімаючи піну.
- Проваріть ще близько 30 хвилин. Коли горох почне розм'якшуватися, додайте картоплю та варіть ще 20 хвилин.
- Моркву натріть на великій тертці, цибулю та перець наріжте кубиками. Засмажте на невеликій кількості олії та додайте до каструлі з супом. Покладіть спеції. Проваріть ще 15 хвилин.