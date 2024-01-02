Його з'їдять до останньої краплі: давній рецепт найсмачнішого капусняку

2 січня 2024, 13:15
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Джерело:

Мирослава Пекарюк

Багато українців добре знають капусняк. Його злегка кисленький смак подобається ледь не кожній людині.

Учасниця "МастерШеф" Мирослава Пекарюк розповіла свій рецепт капусняку. У ньому використовується квашена капуста, яка надає страві особливого смаку.

Варто спробувати 15 хвилин – і готово: геніальна намазка з оселедця та плавленого сиру

Рецепт правильного капусняку

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10

Інгредієнти:
– 500 грамів квашеної капусти;
– 600 грамів свинячих ребер;
– 200 грамів копчених ребер;
– 2 цибулини;
– 1 морквина;
– корінь петрушки (сушений або свіжий), чорний перець горошком, лавровий лист;
– сметана 20%;
– петрушка, кріп;
– сіль;
– перець;
– 5 картоплин.

Приготування:

  1. Наріжте свинячі ребра та покладіть в каструлю разом очищеною цілою цибулиною, лавровим листом, перцем горошком і коренем петрушки. Залийте все холодною водою, накрийте кришкою і поставте варитись на повільний вогонь.
  2. Окремо поставте варитись картоплю в мундирах.
  3. Натріть моркву, наріжте копчені ребра, а другу цибулю подрібніть.
  4. На розігрітій пательні обсмажте копчені ребра до рум'яності, додайте цибулю, обсмажте ще трохи, після чого додайте моркву, сіль, перець, квашену капусту. Потушкуйте, а пізніше влийте трохи бульйону і продовжте тушкувати.
  5. Бульйон посоліть, доведіть до готовності та процідіть. Перекладіть в бульйон відварені ребра, капусту і варіть до готовності – капуста має бути м'якою
  6. Відділіть м'ясо від кісток, додайте у капусняк сметану, очищену варену картоплю, зелень і смакуйте.

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Автор: Ольга Котів