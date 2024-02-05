Не борщ і не солянка: готуємо мегасмачний капусняк – рецепт від учасниці "МастерШеф"
5 лютого 2024, 19:32Читать новость на русском
Джерело:myroslava_pekariuk
Якщо борщ чи солянка набридли, приготуйте смачний капусняк. Ця проста страва лише прикрасить ваш стіл.
Учасниця "МастерШеф" Мирослава Пекарюк розповіла свій рецепт. Спробуйте – вам сподобається.
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Капусняк – простий рецепт
- Час: 1 година
- Порцій: 8
– 500 грамів квашеної капусти;
– 600 грамів свинячих ребер;
– 200 грамів копчених ребер;
– 2 цибулини;
– 1 морква;
– корінь петрушки (сушений або свіжий);
– чорний перець горошком;
– лавровий лист;
– сметана 20%;
– петрушка, кріп;
– сіль, чорний мелений перець;
– варена картопля.
Приготування:
- Наріжте свинячі ребра, покладіть їх у каструлю разом з цілою очищеною цибулею, лавровим листом, перцем горошком та коренем петрушки. Залийте все холодною водою, накрийте кришкою і ставте варитись на повільний вогонь.
- Окремо поставте варитись картоплю в мундирах.
- Натріть моркву, наріжте дрібно цибулю та на довільні шматки копчені ребра.
- На розігрітій пательні обсмажте копчені ребра до рум'яності. Додайте цибулю, моркву, сіль, перець, квашену капусту і тушкуйте. Потім підлийте трохи бульйону і продовжуйте тушкувати.
- Бульйон посоліть та доведіть до готовності. Процідіть, перекладіть в бульйон відварені ребра, додайте доведену до готовності капусту і варіть до готовності.
- Відділіть м'ясо від кісток, додайте у капусняк сметану, очищену варену картоплю, зелень і смакуйте.