Такої картоплі ви ще точно не їли: рецепт з вершками та часником

3 лютого 2024, 21:35
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Джерело:

mil_alexx

Звичайну варену картоплю можна зробити надзвичайно смачною. Скористайтеся цим рецептом і переконаєтеся самі.

Вершковий соус зробить з картоплею справжнє чудо. А часник та цибуля додадуть трохи пікантності.

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Картопля з вершками та часником

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти
– 1,5 – 2 кілограми картоплі;
– 200 грамів цибулі;
– 250 – 300 мілілітрів вершків чи рідкої сметани 10 – 15%;
– 4 – 5 зубчиків часнику;
– 20 мілілітрів олії;
– 30 – 40 грамів кропу;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Картоплю наріжте середніми кубиками. Відваріть у підсоленій воді. Коли картопля буде готовою, злийте з неї воду.
  2. Налийте олію на пательню, покладіть туди подрібнену цибулю та обсмажуйте її 6 хвилин на середньому вогні.
  3. Потім налийте вершки чи сметану, видавіть часник та додайте подрібнений кріп. Перемішуючи, доведіть до кипіння та тушкуйте ще 1 – 2 хвилини.
  4. Перелийте соус до картоплі та перемішайте.

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Автор: Ольга Котів