Такої картоплі ви ще точно не їли: рецепт з вершками та часником
3 лютого 2024, 21:35Читать новость на русском
Джерело:mil_alexx
Звичайну варену картоплю можна зробити надзвичайно смачною. Скористайтеся цим рецептом і переконаєтеся самі.
Вершковий соус зробить з картоплею справжнє чудо. А часник та цибуля додадуть трохи пікантності.
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Картопля з вершками та часником
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
– 1,5 – 2 кілограми картоплі;
– 200 грамів цибулі;
– 250 – 300 мілілітрів вершків чи рідкої сметани 10 – 15%;
– 4 – 5 зубчиків часнику;
– 20 мілілітрів олії;
– 30 – 40 грамів кропу;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Картоплю наріжте середніми кубиками. Відваріть у підсоленій воді. Коли картопля буде готовою, злийте з неї воду.
- Налийте олію на пательню, покладіть туди подрібнену цибулю та обсмажуйте її 6 хвилин на середньому вогні.
- Потім налийте вершки чи сметану, видавіть часник та додайте подрібнений кріп. Перемішуючи, доведіть до кипіння та тушкуйте ще 1 – 2 хвилини.
- Перелийте соус до картоплі та перемішайте.