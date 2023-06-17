У холодній воді чи окропі: як і скільки часу варити макарони, щоб не злипалися

Відварені макарони – одна з улюблених страв не тільки українців, а й сотень тисяч гурманів в цілому світі. Та, щоб правильно їх приготувати, потрібно знати кілька нюансів.

Як відварити макарони так, аби вони залишалися аль денте, не розварювалися та смакували наче з італійського ресторану – розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

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Зазвичай макарони варять згідно з інструкцією на упаковці, а це від 10 до 13 хвилин. Вироби з цільнозернового борошна потрібно готувати трохи довше.

Як відварити макарони, щоб вони не злипалися

Якщо ви варите макарони на плиті, то розраховувати потрібно, що на 100 грамів виробу вам знадобиться 1 літр води. Спочатку потрібно поставити воду на вогонь, додати сіль і почекати, поки вона закипить. Тільки після цього перекласти у воду макарони, зменшити вогонь до помірного і періодично помішувати, щоб вони не злипалися.



Макарони / Фото Телеграф

Також популярний метод – влити трохи рослинної олії в каструлю з киплячою водою, щоб макарони не прилипли один до одного. І це дієво!

Популярні страви з макаронами

Спагеті карбонара – ніжна паста з яєчним соусом та хрумким беконом.

Спагеті болоньєзе – паста з м'ясним соусом з яловичого фаршу, моркви, селери та цибулі у томатній заправці.

Аліо оліо – спагеті з подрібненим часником та спеціями.

Паста путанеска – спагеті в томатному соусі з анчоусами, каперсами та оливками.

Лазанья – довгі тонкі листи пасти перемащені соусом бешамель та болоньєзе, запечених у духовці.

Канелоні болоньєзе – трубочки з пасти фаршировані м'ясним соусом болоньєзе.

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