Яке м'ясо обрати для соковитого стейка: приготуйте ідеальну вечерю

Стейк – це так смачно, а ще його дуже просто готувати. Просто підберіть правильне м'ясо, додайте спеції – і на вашому столі апетитна вечеря.

Стейк – ідеальний варіант вечері для всіх, хто любить соковите м'ясо. Подавати можна з салатом або картопляним пюре.

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Найкращим м'ясом для стейка заведено вважати яловичину. Якщо є можливість придбати лопатку – ви точно не прогадаєте.

Рецепт стейка

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 2

– 400 грамів яловичини (лопатки);– 100 грамів масла;– 2 зубчики часнику;– спеції: сіль, перець, часник, розмарин.

Приготування:

Перед смаженням вийміть м’ясо, щоб воно було кімнатної температури. На сковороді розтопіть масло, додайте розмарин і подрібнений часник. Викладіть м'ясо. Смажте по 4 – 5 хвилин з кожного боку. Під час запікання поливайте м’ясо вершковим маслом. Готовий стейк приправте сіллю і свіжомеленим перцем. Дайте відпочити 10 хвилин. Тільки після закінчення цього часу наріжте.