Яке м'ясо обрати для соковитого стейка: приготуйте ідеальну вечерю
15 лютого 2024, 10:35Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Стейк – це так смачно, а ще його дуже просто готувати. Просто підберіть правильне м'ясо, додайте спеції – і на вашому столі апетитна вечеря.
Стейк – ідеальний варіант вечері для всіх, хто любить соковите м'ясо. Подавати можна з салатом або картопляним пюре.
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Найкращим м'ясом для стейка заведено вважати яловичину. Якщо є можливість придбати лопатку – ви точно не прогадаєте.
Рецепт стейка
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
– 400 грамів яловичини (лопатки);
– 100 грамів масла;
– 2 зубчики часнику;
– спеції: сіль, перець, часник, розмарин.
Приготування:
- Перед смаженням вийміть м’ясо, щоб воно було кімнатної температури.
- На сковороді розтопіть масло, додайте розмарин і подрібнений часник.
- Викладіть м'ясо.
- Смажте по 4 – 5 хвилин з кожного боку.
- Під час запікання поливайте м’ясо вершковим маслом.
- Готовий стейк приправте сіллю і свіжомеленим перцем.
- Дайте відпочити 10 хвилин.
- Тільки після закінчення цього часу наріжте.