Яке м'ясо обрати для соковитого стейка: приготуйте ідеальну вечерю

15 лютого 2024, 10:35
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Джерело:

Fajne gotowanie

Стейк – це так смачно, а ще його дуже просто готувати. Просто підберіть правильне м'ясо, додайте спеції – і на вашому столі апетитна вечеря.

Стейк – ідеальний варіант вечері для всіх, хто любить соковите  м'ясо. Подавати можна з салатом або картопляним пюре.

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Найкращим м'ясом для стейка заведено вважати яловичину. Якщо є можливість придбати лопатку – ви точно не прогадаєте. 

Рецепт стейка

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів яловичини (лопатки);
– 100 грамів масла;
– 2 зубчики часнику;
– спеції: сіль, перець, часник, розмарин.

Приготування:

  1. Перед смаженням вийміть м’ясо, щоб воно було кімнатної температури.
  2. На сковороді розтопіть масло, додайте розмарин і подрібнений часник.
  3. Викладіть м'ясо.
  4. Смажте по 4 – 5 хвилин з кожного боку.
  5. Під час запікання поливайте м’ясо вершковим маслом.
  6. Готовий стейк приправте сіллю і свіжомеленим перцем.
  7. Дайте відпочити 10 хвилин.
  8. Тільки після закінчення цього часу наріжте.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська