Не повторюйте цих помилок: як варити рис, аби він не злипався
Джерело:Апостроф
Кожна господиня натрапляє на труднощі під час приготування того, чи іншого продукту. Одним із найкапризніших, безумовно, є рис.
Що потрібно зробити, щоб зварити рис, який не злипатиметься? Ми залюбки поділимося з вами перевіреними порадами, аби у вас більше не виникало труднощів з цим продуктом.
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Як правильно відварити рис
- Перше, що потрібно зробити – ретельно промити крупу в кількох водах, поки вона не стане прозорою. Це необхідно, щоб видалити зайвий крохмаль. Це головна причина, через яку рис злипається в процесі приготування.
- Обирайте для приготування відповідний посуд: це має бути каструля з товстим дном або казан.
- Рис потрібно заливати лише гарячою або киплячою водою. Холодну воду не використовуємо.
Щоб розрахувати правильну кількість води, виходячи із пропорцій скористайтеся короткими підказками:
– для довгозернистого рису – 1: 1,5-2;
– для середньозернистого – 1: 2-2,5;
– для круглозернистого – 1: 2,5-3;
– для пропареного – 1: 2;
– для коричневого – 1: 2,5-3;
– для дикого – 1: 3,5.
- Звертайте увагу на час приготування – переварений рис швидко перетворюється на кашу.
Середній час варіння в каструлі після закипання в залежності від виду рису складає:
– білий рис – 20 хвилин;
– пропарений – 30 хвилин;
– коричневий – 40 хвилин;
– дикий – 40 – 60 хвилин.
- У воду з рисом краще не додавати жодних приправ та спецій.
- Завжди відварюйте рис на слабкому вогні, аби він повільно вбирав в себе вологу. Через сильний вогонь вона швидко випарується, а рис може згоріти.
- Перемішувати рис можна лише до того, як вода закипить.
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