Це ідеальний рецепт у банці: як приготувати перець на зиму

Завдяки своїй структурі перець є ідеальним доповненням до сирів, нарізок, бутербродів і вечері. Ним можна насолоджуватися всю зиму, якщо мати під рукою потрібний рецепт.

Приготувати маринований перець можна практично без зусиль. Він має інтенсивний характерний смак, який може збагатити багато страв і надати їм гострого акценту.

До теми Без очищення і нарізки яблук: компот на зиму за 15 хвилин

Маринований перець на зиму

Час: 1 година

1 година Порцій: 6

– 1,5 кілограма перцю;– 5 склянок води;– 1 склянка оцту 10%;– 1 склянка цукру;– 1 плоска столова ложка солі;– лавровий лист;– гірчиця;– кілька горошин перцю;– кілька зерен запашного перцю;– олія.

Приготування:

Спочатку вимийте перець, видаліть насіння і білі волокна. Поріжте його і ошпарте окропом. Потім потрібно приготувати розсіл. Візьміть 5 склянок води, склянку оцту, цукор і столову ложку солі. Доведіть все до кипіння. Перець щільно укладіть в банку та залийте гарячим розсолом. У кожну банку додати перець, запашний перець, лавровий лист і гірчицю. Нарешті влийте ложку олії та закрийте банки. Потім пастеризуйте в гарячій воді 10 – 15 хвилин.