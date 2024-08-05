Це ідеальний рецепт у банці: як приготувати перець на зиму
5 серпня 2024, 06:18Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Завдяки своїй структурі перець є ідеальним доповненням до сирів, нарізок, бутербродів і вечері. Ним можна насолоджуватися всю зиму, якщо мати під рукою потрібний рецепт.
Приготувати маринований перець можна практично без зусиль. Він має інтенсивний характерний смак, який може збагатити багато страв і надати їм гострого акценту.
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Маринований перець на зиму
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 1,5 кілограма перцю;
– 5 склянок води;
– 1 склянка оцту 10%;
– 1 склянка цукру;
– 1 плоска столова ложка солі;
– лавровий лист;
– гірчиця;
– кілька горошин перцю;
– кілька зерен запашного перцю;
– олія.
Приготування:
- Спочатку вимийте перець, видаліть насіння і білі волокна. Поріжте його і ошпарте окропом.
- Потім потрібно приготувати розсіл.
- Візьміть 5 склянок води, склянку оцту, цукор і столову ложку солі. Доведіть все до кипіння.
- Перець щільно укладіть в банку та залийте гарячим розсолом.
- У кожну банку додати перець, запашний перець, лавровий лист і гірчицю.
- Нарешті влийте ложку олії та закрийте банки.
- Потім пастеризуйте в гарячій воді 10 – 15 хвилин.