Це ідеальний рецепт у банці: як приготувати перець на зиму

5 серпня 2024, 06:18
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Джерело:

Beszamel

Завдяки своїй структурі перець є ідеальним доповненням до сирів, нарізок, бутербродів і вечері. Ним можна насолоджуватися всю зиму, якщо мати під рукою потрібний рецепт.

Приготувати маринований перець можна практично без зусиль. Він має інтенсивний характерний смак, який може збагатити багато страв і надати їм гострого акценту.

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Маринований перець на зиму

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма перцю;
– 5 склянок води;
– 1 склянка оцту 10%;
– 1 склянка цукру;
– 1 плоска столова ложка солі;
– лавровий лист;
– гірчиця;
– кілька горошин перцю;
– кілька зерен запашного перцю;
– олія.

Приготування:

  1. Спочатку вимийте перець, видаліть насіння і білі волокна. Поріжте його і ошпарте окропом.
  2. Потім потрібно приготувати розсіл.
  3. Візьміть 5 склянок води, склянку оцту, цукор і столову ложку солі. Доведіть все до кипіння.
  4. Перець щільно укладіть в банку та залийте гарячим розсолом.
  5. У кожну банку додати перець, запашний перець, лавровий лист і гірчицю.
  6. Нарешті влийте ложку олії та закрийте банки.
  7. Потім пастеризуйте в гарячій воді 10 – 15 хвилин. 

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська