Хруст буде на весь дім: як приготувати огірки з кетчупом на зиму

Огірки з кетчупом – це та закуска, від якої тече слина. Робіть одразу подвійну порцію, бо запаси з'їдять ще до першого снігу.

Хрусткі огірочки з присмаком чилі плюс картопля – і все, обід готовий. Розбавте свою колекцію і приготуйте на зиму огірки з кетчупом.

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Рецепт огірків з кетчупом на зиму

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 5 літрових банок

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– 2 кілограми огірків;– 6 стаканів води;– 1 стакан цукру;– 1 стакан оцту;– 2 столові лодки солі;– 300 грамів кетчупу чилі;– 1 пучок кропу;– 1 пучок листя хрону;– перець чилі зелений – до смаку;– 2 зубчики часник (на літрову баночку);– 2 лаврових листи (на літрову банку);– 5 горошин чорного перцю (на літрову банку).

Приготування:

Огірки вимийте та залийте холодною водою на 4 години, періодично її міняючи.

Банки і кришки помийте й простерилізуйте зручним для вас способом.

На дно банок викладіть почергово нарізаний кріп, листя хрону, перець гострий, 2 – 3 лаврові листки, 5 – 6 штук перцю чорного горошком, 2 зубчики часнику.

Далі у банки, обов'язково щільним рядом викладіть огірки.

Залийте киплячу воду, закрийте кришками й залиште на столі на 20 хвилин. Як мине вказаний час, вилити охололу воду.

Приготуйте розсіл: у невелику каструлю влийте 6 стаканів окропу, додайте 1 склянку цукру, 2 столові ложки солі, томатний кетчуп "Чилі" та 1 стакан оцту. Все перемішайте та виставіть на вогонь. Доведіть суміш до закипання.

Отриманим розсолом залийте огірки й закрийте банки.

Укутайте банки з огірками ковдрою до охолодження.