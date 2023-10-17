Легкий рецепт капусти на зиму: маринуємо з оцтом

17 жовтня 2023, 15:19
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Джерело:

Гурман

Не знаєте, що приготувати на зиму з капусти? Спробуйте замаринувати її разом з оцтом. Така закрутка добре зберігається та смакує наче свіжа.

Щоб ласувати взимку не тільки маринованими помідорами чи квашеними огірками, ми пропонуємо закрити трохи капусти. У нас є відмінний рецепт маринованої білоголової капусти з оцтом, яка точно підійде до столу як смачна та поживна закуска.

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Рецепт маринованої капусти

  • Час: 1 доба
  • Порції: 3
Інгредієнти:
 – 3 кілограми капусти;
 – 3 лаврових листочки;
 – 2 столові ложки оцту;
 – 2 столові ложки солі;
 – 2 морквини;
 – 1 літр води;
 – 140 грамів цукру;
 – червоний мелений перець.

Приготування:

  • Нарізаємо качани капусти квадратними шматками, моркву нарізаємо півкільцями.
  • Змішуємо капусту і моркву. Додаємо лаврове листя і перемішуємо руками. 
  • Доводимо воду до кипіння, додаємо цукор і присипаємо сіллю. Варимо до розчинення і вливаємо оцет.
  • Заливаємо маринадом капусту і моркву і накриваємо кришкою. Даємо настоятися кілька годин. Далі ховаємо в холодильник і тримаємо там кілька діб.
  • Зберігайте мариновану капусту в холодильнику, або в темному і прохолодному місці.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак