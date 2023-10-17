Легкий рецепт капусти на зиму: маринуємо з оцтом
17 жовтня 2023, 15:19Читать новость на русском
Джерело:Гурман
Не знаєте, що приготувати на зиму з капусти? Спробуйте замаринувати її разом з оцтом. Така закрутка добре зберігається та смакує наче свіжа.
Щоб ласувати взимку не тільки маринованими помідорами чи квашеними огірками, ми пропонуємо закрити трохи капусти. У нас є відмінний рецепт маринованої білоголової капусти з оцтом, яка точно підійде до столу як смачна та поживна закуска.
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Рецепт маринованої капусти
- Час: 1 доба
- Порції: 3
– 3 кілограми капусти;
– 3 лаврових листочки;
– 2 столові ложки оцту;
– 2 столові ложки солі;
– 2 морквини;
– 1 літр води;
– 140 грамів цукру;
– червоний мелений перець.
Приготування:
- Нарізаємо качани капусти квадратними шматками, моркву нарізаємо півкільцями.
- Змішуємо капусту і моркву. Додаємо лаврове листя і перемішуємо руками.
- Доводимо воду до кипіння, додаємо цукор і присипаємо сіллю. Варимо до розчинення і вливаємо оцет.
- Заливаємо маринадом капусту і моркву і накриваємо кришкою. Даємо настоятися кілька годин. Далі ховаємо в холодильник і тримаємо там кілька діб.
- Зберігайте мариновану капусту в холодильнику, або в темному і прохолодному місці.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати мариновані печериці за нашим рецептом.