А що, якщо додати вино: як маринувати шашлик зі свинини
22 травня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:patrioty.org.ua
Шашлик із свинини – це справжній хіт весняного сезону. І його головний секрет – вдалий маринад.
Для того, аби шашлик просто танув у роті, потрібно зовсім трішки кулінарних чарів. І з правильним рецептом творити цю магію здатен кожен.
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Рецепт маринаду для шашлику
Час: 20 хвилин + маринування
Порцій: 1
Інгредієнти (на 2 кілограми свинини):
– 200 мілілітрів червоного сухого вина;
– 2 столові ложки винного оцту;
– 2 цибулини;
– по 25 грамів сушеної кінзи та коріандру;
– 50 грамів хмелі-сунелі;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- М'ясо нарізаємо середніми шматками.
- Нарізаємо цибулю та перемішуємо з м'ясом.
- Приправляємо рештою інгредієнтів та добре перемішуємо.
- Ставимо у холодильник на кілька годин.
Смачного!Просто і швидко: десерт з полуниці, який вражає навіть гурманів.