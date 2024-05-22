А що, якщо додати вино: як маринувати шашлик зі свинини

22 травня 2024, 23:55
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Джерело:

patrioty.org.ua

Шашлик із свинини – це справжній хіт весняного сезону. І його головний секрет – вдалий маринад.

Для того, аби шашлик просто танув у роті, потрібно зовсім трішки кулінарних чарів. І з правильним рецептом творити цю магію здатен кожен. 

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Рецепт маринаду для шашлику

Час: 20 хвилин + маринування

Порцій: 1

Інгредієнти (на 2 кілограми свинини): 

– 200 мілілітрів червоного сухого вина;
– 2 столові ложки винного оцту;
– 2 цибулини;
– по 25 грамів сушеної кінзи та коріандру;
– 50 грамів хмелі-сунелі;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування: 

  1. М'ясо нарізаємо середніми шматками. 
  2. Нарізаємо цибулю та перемішуємо з м'ясом. 
  3. Приправляємо рештою інгредієнтів та добре перемішуємо. 
  4. Ставимо у холодильник на кілька годин. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська