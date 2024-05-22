А що, якщо додати вино: як маринувати шашлик зі свинини

Шашлик із свинини – це справжній хіт весняного сезону. І його головний секрет – вдалий маринад.

Для того, аби шашлик просто танув у роті, потрібно зовсім трішки кулінарних чарів. І з правильним рецептом творити цю магію здатен кожен.

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Рецепт маринаду для шашлику

Час: 20 хвилин + маринування

Порцій: 1

Інгредієнти (на 2 кілограми свинини):

– 200 мілілітрів червоного сухого вина;

– 2 столові ложки винного оцту;

– 2 цибулини;

– по 25 грамів сушеної кінзи та коріандру;

– 50 грамів хмелі-сунелі;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

М'ясо нарізаємо середніми шматками. Нарізаємо цибулю та перемішуємо з м'ясом. Приправляємо рештою інгредієнтів та добре перемішуємо. Ставимо у холодильник на кілька годин.

Смачного!