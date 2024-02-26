Як замісити тісто на вареники: суддя "МастерШеф" розкрив усі секрети

Вареники, мабуть, люблять всі українці. Однак не кожен вміє правильно замішувати тісто.

Популярний український шеф-кухар, суддя відомого кулінарного шоу "МастерШеф. Професіонали" Володимир Ярославський розкрив секрет замішування тіста на вареники. Скористайтеся ним і ви.

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Як замісити тісто на вареники

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

– 250 мілілітрів жирного кефіру:– половина яйця;– дрібка солі;– 350 – 370 грамів борошна;– 6 грамів соди.



За цим рецептом вареники вийдуть смачними / Фото unsplash

Приготування:

З'єднайте в мисці всі інгредієнти та замісіть тісто. Воно має бути ніжним – що ніжніше вийде тісто, то смачнішими будуть вареники. Дайте тісту настоятися 30 хвилин. Формувати кружечки для вареників можна будь-яким зручним для вас способом. Ліпити треба швидко, щоб тісто не підсохло. Начинка підійде будь-яка – сир, м'ясо, картопля, вишня тощо.