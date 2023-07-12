Чи можна заморозити вишню з кісточками: як правильно зберегти ягоди на зиму

Заморожування – відмінний спосіб зберегти на зиму літні фрукти. Вишня збережена у такий спосіб підійде для компоту чи випічки.

Заморожування вишні – дуже популярний процес. Така методика зберігання продуктів дозволяє насолодитися свіжим смаком ягід взимку.

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Які ягоди обрати

Для заморожування треба вибирати стиглі сухі плоди. Найкраще підійдуть традиційні сорти. Важливо брати тверді, але не перезрілі плоди. Ягоди призначені для заморозки, повинні бути стиглими і неушкодженими.

Соковита ягода / Фото unsplash

Чи можна заморозити вишню з кісточками?

Вишню з кісточками можна заморозити. Так добре збережеться харчова цінність, вітаміни та мікроелементи. Вишня без кісточки частково позбавлена ​​соку. Однак такі плоди підходять для компоту, а для пиріжків та іншої випічки – ні.

Як правильно заморозити вишню

Для початку вишні слід помити, очистити від кісточок. Підготовлені таким чином ягоди викласти окремо на деко, застелене папером для випічки. Покладіть вишні в морозильну камеру приблизно на 2 години. Після того, як вони трохи замерзнуть, покладіть їх в контейнер. Після цілої ночі в морозильній камері вишні ідеально підготовлені для пакування, не склеєні, якраз для літнього торта посеред зими.

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